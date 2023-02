Väljalangemisohus Leeds United leidis uue peatreeneri

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas alles eelviimast positsiooni hoidev Leeds United palkas esindusmeeskonna peatreeneriks hispaanlase Javi Gracia, kel on varasemalt juhendanud näiteks karikafinaali jõudnud Watfordi.

Viimase aja kehvade tulemuste valguses vallandas Leeds kahe nädala eest ameeriklasest juhendaja Jesse Marschi, kelle järel võttis ohjad ajutiselt üle U-21 meeskonna peatreener Michael Skubala.

Leeds United on võitnud 23 kõrgliiga mängust vaid neli ja on kogunud 19 punkti. Juba sel laupäeval ootab ees vastasseis 18 punktiga viimasel kohal oleva Southamptoniga ja Leeds loodab, et Gracia saab selleks mänguks Briti tööloa.

Gracia juhendas 2018. aasta jaanuarist 2019. aasta septembrini Watfordi meeskonna ja viis klubi 2019. aastal Inglismaa karikafinaali, kus tuli küll tunnistada Manchester City paremust.

Lisaks on ta vedanud tuntud Hispaania klubisid Valenciat, Malagat, Osasunat, Almeriat ja Cadizi ning oli 2016-2017 ka Kaasani Rubiini ja 2021-2022 Katari klubi Al Saddi eesotsas.