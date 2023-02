Taaramäe tiim oli Abu Dhabi velotuuri meeskondlikus temposõidus 12.

Äärmiselt kiirel 17,3-kilomeetrisel rajal mõõdeti Soudal – Quick Stepi võiduajaks 18 minutit ja 17 sekundit, mis teeb keskmiseks kiiruseks 56,8 km/h. Sarnaselt avaetapile teenis Soudal – Quick Step võidu väga napi eduga, edestades ameeriklaste EF Education – EasyPost tiimi vaid ühe sekundiga. Ineos Grenadiers jäi võitjatele alla kolme sekundiga. Taaramäe meeskond kaotas võitjale 25 sekundiga.

Velotuuri üldliidrina jätkab austraallane Luke Plapp (Ineos Grenadiers), kuid valitseval maailmameistril Remco Evenepoelil (Soudal – Quick Step) on temaga täpselt sama aeg. Kolmandat positsiooni hoiab sakslane Nikias Arndt (Bahrain – Victorious; +0.03). Taaramäe on kokkuvõttes 53. kohal, jäädes liidrist ühe minuti ja 18 sekundi kaugusele. "See on minu karjääri esimene liidrisärk," tõdes Plapp pressikonverentsil. "Püüan seda hoida nii kaua kui võimalik."

Kolmapäeval sõidetakse velotuuril 185-kilomeetrine etapp, mis lõpeb 19-kilomeetrise tõusu otsas Jebel Jais, mille keskmiseks kaldenurgaks on 5,6%.

Rwanda velotuuri (UCI 2.1) kolmandal, 199,5-kilomeetrisel etapil võidutses Eritrea rattur Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizane), kerkides ühtlasi ka mitmepäevasõidu uueks üldliidriks. Mulubrhan edestas finišijoonel belglast William Junior Lecerfi (Soudal Quick-Step Devo Team) ja ukrainlast Anatolii Budiaki (terengganu Polygon Cycling Team; +0.02). Tartu2024 Cycling Teami ratturid mägisel etapil peagrupis ei lõpetanud. Lätlane Alekss Krasts (+9.02) sai 45., Siim Kiskonen (+17.31) 70., Markus Pajur (+17.31) 71. ja soomlane Markus Knaapi (+33.34) 80. koha. Joonas Kurits tulemust kirja ei saanud.

Üldarvestuses jätkavad Mulubrhani järel Lecerf (+0.00) ja Budiak (+0.02). Senine üldliider ja kaks esimest etappi võitnud Ethan Vernon (Soudal Quick – Step Devo Team) langes 57. positsioonile, jäädes liidrist maha 17 minuti ja 31 sekundiga. Krasts (+10.29) jätkab velotuuri 46., Pajur (+18.18) 62., Kiskonen (+18.18) 63. ja Knaapi (+35.01) 77. kohal.

Kolmapäeval sõidavad ratturid 138,3 kilomeetrit marsruudil Musanze – Karongi.