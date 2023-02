Mailis Pokk ja Poznan said Poolas väärt võidu

Poolas said Mailis Pokk ja Poznan (10-8) 79:68 jagu neist tabelis kõrgemal paiknevast Gdynia (11-8) naiskonnast, vahendab basket.ee.

Avaviisikus platsile pääsenud Pokk kogus 31 minutiga seitse punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/3), kuus lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe viskeblokeeringu, neli pallikaotust ja neli isiklikku viga. Eelmisel nädalal pikendas Pokk Poznaniga lepingut ka järgmiseks hooajaks.

Võitjate edukaimana kogus Alecia Sutton 22 punkti ja seitse lauapalli, Maya Dodsoni arvele kanti 18 silma, kaheksa lauapalli ja viis vaheltlõiget, Jovana Popovic lisas 17 silma ja viis lauapalli ning Agnieszka Skobel tõi 12 punkti ja viis lauapalli. Kaotajate kasuks viskas Marissa Kastanek 29 silma.

Prantsusmaa tugevuselt teises liigas pidid Maaja Bratka ja Champagne Basket (7-8) tunnistama neist tabelis tagapool oleva Mondeville'i (6-9) 74:69 paremust.

Algviisiklane Bratka teenis mänguaega 28 minutit ning kogus 12 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 1/2, vabavisked 1/2), 11 lauapalli (neist 4 ründelauast), ühe resultatiivse söödu, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Champagne Basketi resultatiivseimaks tõusis kõik 40 minutit platsil viibinud Jill Townsend, kes kogus 30 punkti, üheksa lauapalli, kuus korvisöötu ja neli vaheltlõiget. Stepha M'Baye sai kirja 13 silma ja viis lauapalli ning Emilie Raynaud viskas 12 punkti.

Võitjate poolel viskas Louise Bussiere 22 punkti, Sarah Ousfar lisas 18 silma ja üheksa lauapalli ning Sabrine Bouzenna arvele kogunes 11 punkti ja viis resultatiivset söötu.

Islandi kõrgliigas pidid Greeta Üprus ja Reykjaviki IR (1-19) vastu võtma järjekordse kaotuse, kui 64:79 jäädi alla tabelis vahetult nende ees paiknevale Breidablikile (4-16).

Üprus oli tavapäraselt oma naiskonna algviisikus ning kogus 31,5 minutiga resultatiivseimana 21 punkti (kahesed 1/6, kolmesed 5/12, vabavisked 4/5), 7 lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, ühe viskeblokeeringu, seitse pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

IR-i poolel toetas eestlannat kõige enam Rebekka Hjalmarsdottir, kes kogus 15 silma ja kuus lauapalli. Võitjate edukaimad olid Rosa Petursdottir 30 punkti ja seitsme lauapalliga, Anna Larusdottir 16 punkti, seitsme lauapalli, viis korvisöödu ja kuue vaheltlõikega ning Sollilja Bjarnadottir 13 silma, üheksa lauapalli, kuue söödu ja kaheksa vaheltlõikega.

Kaks eelmist mängu kaotanud Johanna Eliise Tederi naiskond Washington State Cougars sai reedel üliõpilasliigas NCAA taas kirja võidu, kui koduväljakul alistati 64:57 Oregon Ducks. Teder mängis 35 minutit ning viskas selle ajaga 13 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 3/8), millega oli oma naiskonna paremuselt teine korvikütt. Lisaks jäi 23-aastase tagamängija arvele kaks lauapalli, neli korvisöötu, üks vaheltlõige, kaks pallikaotust ja neli isiklikku viga.

Pühapäeval võideti samuti koduväljakul 67:57 Oregon State Beaversit. Teder viibis väljakul 24 minutit ning viskas selle ajaga üheksa punkti (kahesed 0/1, kolmesed 3/7, vabavisked 0/2), hankis kaks lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu ja tegi ühe vaheltlõike.

Teder on sel hooajal osalenud kõigis senises 27 mängus. Keskmiselt 25,7 minutiga on ta visanud 8,3 punkti, võtnud kaks lauapalli ja andnud 2,4 resultatiivset söötu.

Washington State'il on kirjas 18 võitu ja üheksa kaotust, põhihooaja lõpuni jääb kaks mängu. Pac-12 konverentsis on nad kogunud kaheksa võitu ja sama palju kaotusi, mis annab seitsmenda koha.

Anna Gret Asi kodunaiskond Oklahoma State Cowgirls sai laupäeval eriti magusa võidu, kui alistas võõrsil Texas Tech Lady Raidersi alles kolmanda lisaaja järel 92:80. Asi viibis platsil 20 minutit, mille jooksul kogunes tema arvele seitse punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/2, vabavisked 2/2), üks lauapall, üks resultatiivne sööt, üks vaheltlõige, üks pallikaotus ja kaks isiklikku viga. Võitjate parim oli koguni 50 minutit mänginud Naomie Alnatas 28 punkti ja viie lauapalliga.

Asi on tänavu Oklahoma State'i eest väljakul käinud 24 kohtumises ning tema keskmised näitajad on 7,3 punkti, 1,6 lauapalli ja 2,2 korvisöötu 16,4 minuti jooksul.

Oklahoma State on sel hooajal võitnud 19 ja kaotanud seitse kohtumist. Põhihooaja lõpuni jääb veel neli mängu. Big 12 konverentsis on võidetud 14 matšist üheksa, millega jagatakse Iowa State'iga kolmandat ja neljandat kohta. Eespool asuvad Oklahoma ja Texas, kel mõlemal on kirjas 12 võitu ja kolm kaotust.

Võidukalt jätkas ka Marie Anette Sepa naiskond Albany Great Danes, kes alistas kolmapäeval võõrsil UMBC Retrieversi 74:67 ja laupäeval kodus 53:50 Maine Black Bearsi. Eestlanna panus oli aga kahjuks minimaalne – Sepp pääses platsile vaid esimeses mängus ja ühe minutiga ühtegi statistilist näitajat ei kogunud.

16 mänguga on eestlanna keskmiselt platsil viibinud 4,1 minutit. Selle ajaga on 20-aastase tagamängija keskmisteks näitajateks 0,6 punkti, 0,5 lauapalli ja 0,3 resultatiivset söötu.

Albany on üks mäng enne põhihooaja lõppu kogunud 19 võitu ja 10 kaotust. America East konverentsis annavad 13 võitu ja kaks kaotust neile esikoha, ühe mängu vähem pidanud Vermont järgneb 12 võidu ja kahe kaotusega.

12 mängu järjest võitmatuna püsinud Anete Elisabeth Adleri naiskond Rhode Island Rams sai sel kalendriaastal esimese kaotuse, kui jäi neljapäeval võõrsil kindlalt 57:78 alla lähirivaalile UMass Minutewomenile. Pühapäeval aga saadi kodus Saint Joseph's Hawksist jagu 58:55. Adler kummaski mängus kaasa ei teinud.

19-aastane tsenter on käesoleval hooajal Rhode Islandi eest üheksas mängus keskmiselt kogunud 4,9 minutit, 1,8 punkti, 0,8 lauapalli ja 0,3 resultatiivset söötu.

Rhode Islandil on nüüd kaks mängu enne põhihooaja lõppu koos 22 võitu ja neli kaotust. Atlantic 10 konverentsis on saadud 14 mängust 13 võitu, millega jagatakse koos UMassiga esikohta.