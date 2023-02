Suusahüpete Eesti meistrivõistlused jäid kehva ilma tõttu ära

Talvepealinn Otepää näitas esmaspäeval, et on oma tiitli vääriline, kui tugeva lumesaju ja tuule tõttu tuli ära jätta Eesti meistrivõistlused suusahüpetes.

Esmaspäeval pidid Otepääl aset leidma Eesti meistrivõistlused suusahüpetes, kus oleks osalema pidanud ka Eesti parimad - juba sel nädalal Planica maailmameistrivõistluste teekonna jalge alla võtvad Artti Aigro ja Kevin Maltsev, aga ka värske noorte Põhjamaade meister Kaimar Vagul.

Paraku otsustati õhtul võistlused siiski ära jätta tugeva tuule tõttu, mis puhus eelkõige külje pealt ega olnud ühtlane. Sellele lisandus juba pühapäeva õhtul alanud tugev lumesadu.

"Hommikuks saadi küll mägi korda, kuid vahetult enne võistlust hakkas uuesti sadama ja seetõttu pidime võistluse ära jätma. Ei soovinud riskida sellega, et kui meil on kaks parimat Eesti suusahüppajat Artti Aigro ja Kevin Maltsev stardis, siis homme (teisipäeval - toim) hakkavad nad maailmameistrivõistluste poole minema, siis tekiks selline tobe vigastus enne MM-i," selgitas Eesti suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete juhataja Rauno Loit. "Seetõttu tegime treeneritega ühise otsuse, et see võistlus praegusel hetkel ära jätta ja vaadata uus kuupäev kevade poole, kuna seda korraldada saab."

Suusaalade MM Planicas algab neljapäeval, suusahüppajad Artti Aigro ja Kevin Maltsev alustavad normaalmäe kvalifikatsioonivõistlusega reedel.