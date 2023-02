Küprosel on eestlased poolfinaalis vastamisi, Laak vedas Cannes'i karika poolfinaali

Välisliigades mängivate Eesti võrkpallurite jaoks hakkavad põhiturniirid lõppema ja play-off'id algavad või on juba käimas.

Belgia meistriliigas lõpetas põhiturniiri esikohal Märt Tammearu tööandja Roeselare Knack, kogudes 46 punkti, saamata seejuures ainsatki kaotust. Viimati alistati 3:0 (25:19, 25:20, 25:14) Waremme, Tammearult 10 punkti (+6). Põhiturniiri teise koha teenis Henri Treiali ja Renet Vankeri tööandja Maaseiki Greenyard 38 punktiga. Viimases mängus alistati 3:1 (23/25 25/20 25/19 25/18) Haasrode Leuven. Treial ega Vanker kaasa ei teinud. Alex Saaremaa koduklubi Aalsti Lindemans sai 18 punktiga kuuenda koha. Viimati sai Aalst 1:3 (24/26 16/25 25/19 24/26) kaotuse Achelilt, Saaremaalt kaks punkti (+1). Edasi hakkavad kuus esimest meeskonda omavahel play-off'is mängima ja tabeli tagumise otsa klubid omavahel, vahendab Volley.ee.

Viimased põhiturniiri kohtumised peeti ka Austrias, kus on head hooaega tegemas kaks eestlast. Mihkel Varblase tööandja Innsbrucki Hypol Tirol lõpetas põhiturniiri 3:0 (25:15, 25:15, 25:12) võiduga Klagenfurti üle, mängu statistika pole saadaval. Hypo Tirol lõpetas põhiturniiri esikohal 49 punktiga. Stefan Kaibald ja Zadruga Aich/Dob said viimases kohtumises 1:3 (25:20, 24:26, 22:25, 19:25) kaotuse Raiffeisen Hartbergilt, Kaibaldilt 16 punkti (+11). Aich/Dob tuli põhihooajal 35 punktiga kolmandaks. Play-off'i avaringis on Hypo Tiroli vastaseks Holding Graz ja Aich/Dobi vastaseks Raiffeisen Waldviertel. Mängitakse kahe võiduni.

Kürposel lõppesid juba veerandfinaalid ja algasid poolfinaalid. Rainer Vassiljevi juhendatav Paphose Pafiakos sai veerandfinaali viimases mängus kirja 3:0 (25/21 25/13 25/16) võidu Dheryniase üle, Kristo Kollo tõi Pafiakosele kaheksa punkti (+6) ja sidemängija Aleksander Eerma lisas punkti (+1). Seeria võideti 3:1 ja poolfinaalis on vastaseks Markus Uuskari tööandja Nicosia Apoel. Apoel võitis veerandfinaalis Paralimnioud mängudega 3:1, viimati saadi kirja 3:0 (25/22 25/21 25/21) võit, statistika pole saadaval. Poolfinaalis on eestlaste koduklubid omavahel vastamisi, seejuures võeti seeriasse kaasa põhiturniiri omavaheliste mängude tulemused. Kolme võiduni peetava seeria avamängu võitis 3:1 (25/18 25/21 15/25 27/25) Pafiakos, seeriat juhib aga mängudega 2:1 Nicosia meeskond. Kollo panustas võitu seitse punkti (+1), Eerma lisas kaks punkti (+2) ja Uuskari tõi Nicosiale 19 punkti (+11).

Soome meistriliigas teenis kaks võitu Karli Alliku koduklubi Sastamala Valepa. Nädala esimeses kohtumises saadi 3:1 (22:25, 25:16, 25:15, 26:24) võit Kyky-Betseti üle, Allik tõi 10 punkti (+0). Seejärel oldi 3:1 (25/23 25/11 24/26 25/23) paremad ka Raisio Loimust, Allikult 12 punkti (+3). Andrus Raadik ja Savo Volley teenisid 3:0 (25:21, 25:19, 25:20) võidu Kokkola Tiikerite vastu, eestlasest nurgaründaja panustas 12 punkti (+6). Liigatabelis asub Valepa 60 silmaga esimesel ja Savo 40 punktiga seitsmendal positsioonil.

Soome naiste meistriliigas sai Avo Keele juhendatav Arctic Volley kirja kaks kaotust. Esmalt tuli tunnistada Salo LP Viesti 3:0 (25/20 25/23 25/20) paremust ja seejärel ka LP-Vampula 3:0 (25/17 25/17 25/19) üleolekut. Tabelis on Arctic Volley 27 punktiga kaheksas.

Saksamaa meistriliigas mängivad Albert Hurt ja Herrschingi klubi play-off'is kohtadele 5.-8. Viimati saadi 3:2 (23:25, 23:25, 26:24, 25:20, 15:11) jagu Giesenist. Hurt tõi kaheksa punkti (+4). Tabelis ollakse 13 punktiga teised.

Viimase põhiturniiri mängu pidas ka Bahreinis mängiv Kevin Saar, kes aitas Al-Najma meeskonna 3:2 (18:25, 25:23, 22:25, 26:24, 15:7) võiduni Darkulaibi üle, tuues 15 punkti (+10). Saare tööandja sai põhiturniiril esikoha ning alustab 8. märtsil poolfinaalidega.

Prantsusmaa meeste kõrgliigas sai Ardo Kreegi leivaisa Arago de Sete 3:1 (21/25 26/24 25/18 25/23) jagu Chaumont'st. Kreek tõi seitse punkti (+1). Tabelis on Sete 33 punktiga seitsmendal positsioonil.

Prantsusmaa naiste kõrgliigas aitas Kertu Laak RC Cannes'i naiskonna 3:1 (19:25, 25:18, 25:14, 25:17) võiduni Levallois' üle, tuues üheksa punkti (+4). Karolina Kibbermann ja Marcq En Baroeul pidid tunnistama Pariisi St-Cloudi 3:1 (22/25 25/22 25/21 25/9) paremust, Kibbermann sekkus servima. Tabelis on Cannes 34 punktiga seitsmes ja Baroeul 18 punktiga viimane. Laak ja Cannes pidasid lisaks karikavõistluste veerandfinaali Eesti rahvusnaiskonna peatreeneri Alessandro Orefice juhendatava Pariisi St-Cloudi vastu ning teenisid eestlanna vedamisel 3:0 (25/19 26/24 25/20) võidu. Laak tõi võitjate parimana 17 punkti (+10). Poolfinaalis minnakse 7. märtsil vastamisi Venelles' Pais D'Aix'ga.

Sloveenias pidi Silvia Pertensi koduklubi GEN-I Volley vastu võtma kaks kaotust. Esimeses mängus tuli tunnistada Braniku naiskonna 3:1 (25/15 25/21 21/25 25/19) üleolekut ja seejärel jäädi 0:3 (19/25 12/25 19/25) alla liiga valitsejale Calcit Volleyle. Pertens tõi esimeses kohtumises 15 (+3) ja teises kaheksa punkti (-5), olles mõlemas mängus naiskonna resultatiivseim. Tabelis on eestlanna tööandja 37 punktiga kolmas.

Timo Tammemaa koduklubiks olev Radomi Cerrad Enea Czarni sai Poola meistriliigas kirja 2:3 (25:18, 19:25, 26:24, 19:25, 12:15) kaotuse Lubini Cuprumilt. Tammemaa panustas üheksa punkti (+4). Tabelis on Radom 14 punktiga eelviimasel kohal. Poola esiliigas sai Renee Teppani tööandja MKS Bedzin 3:1 (25:19, 21:25, 25:20, 25:21) võidu Nowa Soli üle, Teppanilt 13 silma (+6). Bedzin hoiab liigas 49 punktiga teist kohta.

Itaalia naiste esiliigas kaotas Liis ja Kadi Kullerkannu koduklubi Cremona Esperia A-grupis 1:3 (25-22, 21-25, 13-25, 13-25) Busto Arsiziole. Liis panustas kolm ja Kadi üheksa punkti. Samas grupis mängiv Kristiine Miileni tööandja Olbia Hermaea pidi tunnistama Mondovi naiskonna 3:1 (25-16, 25-15, 22-25, 28-26) paremust, Miilenilt 13 punkti. Tabelis on Olbia 24 punktiga seitsmes ja Cremona samuti 24 punktiga neist koht tagapool.

Itaalia meeste esiliigas aitas Valentin Kordas Motta di Livenza meeskonna 3:1 (17:25, 25:23, 25:21, 25:21) võiduni Bergamo üle, tuues 17 punkti (+8). Tabelis hoiab Motta di Livenza 16 punktiga viimast kohta. Katari meistriliigas said Oliver Venno ja Al Rayyan kirja 3:1 (25:21, 23:25, 25:19, 25:20) võidu Al Ahli üle. Venno arvele kogunes üleplatsimehena 23 punkti (+14). Tabelis ollakse 18 punktiga esimesed.

Tšehhi meistriliigas oli eestlaste jaoks edukas nädal. Silver Maar ja Libereci Dukla said 3:0 (25/21 25/16 25/15) jagu Zlinist. Maari vastuvõtt oli 33%. Martti Juhkami tööandja CEZ Karlovarsko teenis samuti 3:0 (25/19 25/18 25/16) võidu, alistades Benatky. Juhkamilt 11 punkti (+7). Tabelis on liidrikohal 59 punktini jõudnud Karlovarsko, Liberecil on teisena punkt vähem.

Ka mõlemad Rumeenia meistriliigas mängivad eestlased said võidurõõmu tunda. Robert Viiber aitas Craiova meeskonna 3:1 (23/25 25/20 25/18 27/25) võidule Bukaresti Rapidi vastu, juhtides meeskonna rünnakuid kogu kohtumise. Keith Pupart Zalau meeskonna 3:0 (25:19, 25:14, 25:19) võidumängus Suceava vastu kaasa ei teinud. Tabelis on Craiova 41 punktiga neljas ja Zalau 28 punktiga kuues.

Šveitsi naiste meistriliigas alistas Zürichi Volero (abitreener Märt Pajusalu) 3:2 (24:26, 26:24, 22:25, 25:17, 15:12) Geneve Volley. Tabelis on Zürich 27 punktiga seitsmes.