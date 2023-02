Kolmikduublite kuningas naaseb Los Angelesse

NBA ajaloos kõige rohkem kolmikduubleid sooritanud Westbrook alustas hooaega Los Angeles Lakersi ridades, kuid saadeti 9. veebruaril vahetustehinguga Utah Jazzi.

Esmaspäeval teatas ESPN-i korvpalliajakirjanik Adrian Wojnarowski, et Los Angeles Clippers otsustas Westbrooki 47 miljoni dollari suuruse lepingu välja osta. Wojnarowski lisas, et Westbrooki vastu tundsid huvi ka Chicago Bulls, Washington Wizards ja Miami Heat, kuid tagamängija otsustas ikkagi Clippersi kasuks.

2017. aastal liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Westbrook on käimasoleval hooajal keskmiselt 28,7 mänguminutiga visanud 15,9 punkti, hankinud 6,2 lauapalli ja jaganud 7,5 söötu. Clippers hoiab läänekonverentsis 33 võidu ja 28 kaotusega neljandat kohta.

After finalizing a contract buyout with the Utah Jazz, nine-time All-Star guard Russell Westbrook plans to sign with the Los Angeles Clippers, his agent Jeff Schwartz of @excelbasketball tells ESPN. pic.twitter.com/OjZ0Mkuz5x