Eesti judoka võitis Euroopa karikaetapi debüüdil medali

Aitado judoklubi sportlane Mäsak kohtus loosi tahtel esimeses ringis tugeva prantslasega, kellele osutas südikat vastupanu, kuid siiski alistus. Mäsak ei lasknud ennast aga heidutada ning alistas kolm järgmist vastast vägevate ipponitega ja tõusis oma Euroopa karikasarja debüüdil pjedestaalile.

"See võistlus oli minu jaoks täielikult uus tase, olen pronksi üle uhke. Loomulikult jäi pisut kripeldama, et kaotasin esimese matši, kuid pean tunnistama, et vastane oli hea maadleja. Pronksile maadlema minnes ütlesin endale, et pronksita ma siit ei lahku. Olen väga tänulik oma treener Glen Viksile. Suureks motivaatoriks oli meie Eesti judo pere toetus tribüünide pealt, mis oli metsik," võttis Mäsak oma võistluse kokku.

Pronksimatši maadles ennast välja ka teine Eesti raskekaallane Emma-Melis Aktas (Olümpiko). Kehakaalus +70kg alistas Aktas esimeses kohtumises Prantsusmaa esindaja. Veerandfinaalis tuli enda poolt domineeritud matšis vastu võtta valus kaotus. Lohutusringides alistas Aktas kindlate ipponitega Tšehhi ja Hispaania sportlased, ent pidi medalimatšis lisaajal tunnistama vastase paremust. Kokkuvõttes saavutas Aktas viienda koha.

Koondise esinumber Saad Dikajev (Audentes) teenis kehakaalus -73kg seitsmenda koha. Esikümnesse suutsid end maadelda ka Gayane Pogosyan (7. koht; +70kg), Karl Markus Saar (9. koht; -73kg) ja Henrietta Lippus (9. koht; -63kg).

Koondise peatreeneri Egert Ehari sõnul oli tegemist väga eduka võistlusega: "Hooaja alguse kohta oli näha paljulubavat maadlust. Nii mõnelgi sportlasel jäi otsustavatest matšivõitudest väga vähe puudu. Teeme tööd kodus ja välismaal ja loodame hooaja edenedes hakata ka väga tasavägiseid matše enda kasuks pöörama."

Järgmise suure proovikivina on noortel judokatel plaanis aprilli alguses Tšehhis toimuv Euroopa karikaetapp.

Lisaks edukatele noortele võistlesid täiskasvanute koondislased Tel Avivis Grand Slamil. Medalirõõmu sel korral ei tulnud, kuid väärtuslikke olümpiapunkte kogusid Oscar Pertelson (-66kg) ja Grigori Minaškin (-100kg), kes mõlemad teenisid üheksanda koha.

Pertelson alistas esimeses ringis lisajal Küprose judoka Georgios Balarijshvili, kuid kaotas järgmise kohtumise Tal Flickerile (Iisrael). Minaškin võitis oma esimese kohtumise sakslase Falk Peterzilka vastu võimsa ipponiga. Järgmises matšis pidi Minaškin lisaajal tunnistama Peter Paltchiku (Iisrael) paremust.

Klen-Kristofer Kaljulaid (-90kg) sai oma esimeses matšis jagu Tokyo olümpiamängude hõbemedalistist Eduard Trippelist (Saksamaa). Järgmine kohtumine Mongoolia judoka Altanbagana Gantulga vastu kulges tasavägiselt ja läks lisaajale. Paraku sooritas Gantulga lisaaja teisel minutil ipponi väärilise heite ning võitis kohtumise. Mattias Kuusik (-90kg) andis esimeses kohtumises Korea judoka Sungho Lee vastu kõva lahingu, kuid kaotas kohtumise lisaajal karistustega.