Vabavõitleja Kristjan Tõniste võitis MM-il ajaloolise medali

Tõniste saavutas pronksmedali kolme võidu ja ühe kaotusega. "Poolfinaal oli tasavägine, aga MM-i finaali pääsemiseks ja kuldmedali poole vaatamiseks peame veidi arsenali laiendama ning olemasolevat teravamaks ihuma," rääkis koondise ja ühtlasi VVK RAMM treener Vallo Hannus.

"Eesti võitis esmakordselt täiskasvanute maailmameistrivõistlustelt medali. See on korralik tulemus ja meie spordi silmnähtav areng. Patt oleks nuriseda. Kristjani areng vabavõitluse sportlasena on olnud võistlusest võistlusesse selgelt üles liikuv ning silmaga nähtav - MM-i kaheksas koht, hõbemedal EM-ilt ja nüüd MM-i medal. Järelikult on ta teinud õigeid asju," lisas Hannus.

Lisaks Tõnistele osales MM-il ka Tallinna spordiklubi TOKON sportlane Sergei Stinža (-77,1kg), kes sai kaks matšivõitu ning tulemuseks 5.-8. koha.