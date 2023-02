Martin Laas lahtivedaja rollist: mõelda tuleb mitu sammu ette

Kuni hilise detsembrini valmistus Laas ise sprinteri rolli kandma ja seda jagama noore Venemaa ratturi Gleb Sõritsaga. Kuna aga B&B Hotelsi tiimist asja ei saanud, liitus Cavendish eestlase koduklubiga. Suurbritannia rattalegend on seejuures vaid ühe võidu kaugusel Tour de France'il ajaloo tegemisest ja selles võib oma rolli mängida 29-aastane Laas, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

Omaani velotuuri avaetapil läks Astana-Qazaqstani finiš veidi nihu, kuid Laas tunnistas pärast etappi välismaa meediale, et koos sai tehtud vaid üks treening ning näeb tiimis suurt potentsiaali võitmiseks. "Meil ei ole rohkem treeninglaagreid tulemas, seega saamegi üksteist paremini tundma õppida vaid võistlustel," ütles Laas Omaani velotuuri portaalile Velonews.

Eestlase sõnul jäi pärast esimesi võistlusi sisse positiivne tunne ning ta ei tundnud liigselt stressi ja ärevust, et pidi Cavendishi lahtivedaja olema. Tema sõnul oli isegi pigem väga tore Cavendishi jaoks tööd teha. "Mõnele ratturile meeldib olla ees, mõnele taga, mõnele meeldib positsioone vahetada viimasel minutil. Igaühel on oma stiil. See on normaalne, et iga inimene on erinev ja teeb asju erinevalt. Alati on keeruline kohe asjad toimima saada, kuid üldises pildis saime juba Omaanis hästi hakkama," rääkis Laas, kes pidi esialgselt minema tiimiga ka UAE velotuurile, kuid sõitis viimasel minutil siiski tagasi Euroopasse.

Laas kandis lahtivedaja rolli mäletatavasti ka oma eelmises tiimis Bora-Hansgrohes, kus tal tuli aidata Sam Bennettit ja Jordi Meeust. Oma sprinterlikke võimeid on tal õnnestunud endalgi näidata. Näiteks mullu võitis ta kodusel Balti keti velotuuril kaks etappi. Eestlase sõnul on lahtivedaja ja sprinteri rollid väga erinevad.

"Sprinterina pead sa ennast säästma ja seejärel 200 meetrit enne finišijoont sprintima," tõi Laas välja. "Kui sa oled kellegi lahtivedaja, siis sa pead mõtlema alati mitu sammu ette – kui ma möödun sellest kohast grupist, siis ma pean Marki jaoks seal ruumi tegema jne. Sel juhul pead mõtlema, mis on parim sprinteri jaoks, mitte sinu enda jaoks."

Laas alustas oma profiteekonda Prantsusmaa tiimis Team Pro Immo Nicolas Roux ning jätkas 2017. aastal Delko-Marseille Provence-KTM meeskonnas. 2018. ja 2019. aastal liitus ta ameeriklaste klubi Team Illuminate'iga, kus ta jäi silma Bora-Hansgrohele. Saksamaa profimeeskonnas väntas eestlane kolm hooaega.

"Minu esimesed aastad olid äärmiselt keerulised, aga oma kolmandal profiaastal hakkasin ennast leidma ning aasta-aastalt olen päris suurte sammudega edasi arenenud," rääkis Laas. "Ma olen heal tasemel rattur, kes suudab hästi sprintida. Pean natuke vaeva nägema veel oma ronimisoskustega, et mägedest paremini üle saada, aga ka siin olen ajaga paremaks saanud. Hetkel on vorm hea, puudu on veel vaid kiirusest."