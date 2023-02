Ainsalu liitus taas Levadiaga, lisaks palgati Taani juurtega ääremängija

Ainsalu mängis FCI Levadias ka eelmisel hooajal, kuid liikus poole hooaja pealt Hollandi esiliiga võistkonda SC Telstari, aga nüüd naaseb ta Levadiasse, teatas klubi.

Ainsalu arvel on Premium liigas 157 kohtumist, löönud 22 väravat ja andnud 22 väravasöötu. Eesti A-koondise eest on Mihkel käinud väljakul 13 kohtumises. FCI Levadia särgis on Ainsalu seni mänginud viies kohtumises.

FCI Levadias hakkab Ainsalu kandma mängusärki numbriga 11.

"Mul on hea meel taasliituda FCI Levadiaga. Meeskond on väga hästi komplekteeritud ning nii mul kui ka klubil on uue hooaja eel kõrged eesmärgid," sõnas Ainsalu. "Nii mängijad kui treenerid on mind väga hästi vastu võtnud ning ootan, et saaks juba meeskonnaga alustada mänge punktide peale. Olen kindel, et eesolevad hooajad pakuvad palju rõõmu kõikidele fännidele ja klubiga seotud inimestele. Vamos Levadia!"

"Meil on hea meel näha Mihklit taasliitumas FCI Levadiaga. Tema kvaliteet ja liidriomadused aitavad meeskonnal püstitatud eesmärke täita," kommenteeris klubi president Viktor Levada. "Ta on hea eeskuju oma professionaalsuse ja suhtumisega kogu meeskonnale. Soovime nii Mihklile kui kogu meeskonnale palju edu algavaks hooajaks."

Schjönning-Larsen on esindanud erinevaid Eesti noortekoondiseid U-15 vanusest kuni U-21 koondiseni välja. Kokku on ta Eesti noortekoondiseid esindanud üle 30 korra.

Premium liigas tegi ta debüüdi FC Kuressaare särgis 2020. aastal. Tal on Eesti kõrgliigas kirjas 66 mängu, kolm väravat ja neli resultatiivset söötu.

FCI Levadias hakkab Schjönning–Larsen kandma mängusärki number 2.

"Mul on väga hea meel liituda Levadiaga ning võidelda koduse tiitli nimel ja esineda hästi Euroopas. Need ambitsioonikad eesmärgid nõuavad pühendatud tööd ning olen selleks valmis. Ootan juba meeskonnaga hooaja alustamist!" kommenteeris Schjönning-Larsen Levadia kodulehe vahendusel kümnekordse Eesti meistriga liitumist.

"Oleme jälginud Schjönning-Larsenit juba mõnda aega, sest ta on hea ja tugev kaitsja, kes teinud häid esitusi Eesti U-21 koondise eest," ütles Levada. "Ta on mängija, keda oleme sellele positsioonile otsinud. Soovime Michaelile ja meeskonnale palju edu algavaks hooajaks."