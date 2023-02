Meeste Balti liigas selgusid kõik veerandfinaalpaarid

Juba varem põhiturniiri võidu kindlustanud Tartu Bigbank pidi tunnistama Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme 3:2 (22/25 21/25 25/23 25/21 15/11) paremust. Matej Šmidl panustas Tartu poolel 21 punkti (+8) ja Timo Lõhmus tõi 18 silma (+12). Tartu vastuvõtt oli 55 ja rünnak 44 protsenti, blokiga saadi 14 punkti (neist kuus läks Kevin Soo arvele) ja servil löödi seitse ässa ja eksiti 16 pallingul, vahendab volley.ee.

Läti klubi edukaim oli 20 punktiga (+8) Eriks Voronko. Lätlaste vastuvõtt oli 58 ja rünnak 53 protsenti, blokist saadi 17 ning servilt kolm punkti (18 viga).

Teises pühapäevases mängus sai Võru Barrus Võrkpalliklubi 3:0 (25:13, 25:23, 25:16) jagu Jekabpilsi Lušist. Võru resultatiivseim oli 17 punktiga (+12) Matthew Slivinski, Robin Kahu arvele jäi 15 silma (+10). Võru vastuvõtt oli 48 ja rünnak 50 protsenti, blokist teeniti 10 punkti (kuus blokki pani Sten Perillus), servil löödi kuus ässa ja eksiti 16 pallingul.

Jekabpilsile tõi Janis Jansons 11 punkti (+5). Lätlaste vastuvõtt oli 37 ja rünnak 40 protsenti, blokist tuli kolm ja servilt samuti kolm punkti (10 viga).

Põhiturniiri paremusjärjestus:

Tartu Bigbank 60 punkti

Selver/TalTech 54 punkti

Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme 34 punkti

RTU/Robežsardze/Jurmala 33 punkti

Jekabpilsi Luši 31 punkti

Võru Barrus VK 27 punkti

Pärnu VK 13 punkti

Veerandfinaalides kohtuvad omavahel 2. vs 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koht. Veerandfinaalseeria on kahemänguline, teine mäng toimub põhiturniiri kõrgemal kohal lõpetanud meeskonna kodusaalis, vajadusel otsustab edasipääseja "kuldne geim".

4.- ja 5. märtsil toimuva Final Fouri korraldusõiguse sai põhiturniiri võiduga Tartu Bigbank, kes veerandfinaali mängima ei pea. Veerandfinaalid peetakse järgmisel nädalal.

Veerandfinaalpaarid:

Selver/TalTech – Pärnu VK

Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme – Võru Barrus VK

RTU/Robežsardze/Jurmala – Jekabpilsi Luši