Janika Lõiv alustas olümpiakrossi hooaega Hispaanias 12. kohaga

Võistluse võitis 25-aastane itaallanna Martina Berta (Santa Cruz Rockshox Pro Team) ajaga üks tund, 24 minutit ja 23 sekundit. Ta alistas endise maailmameistri Evie Richardsi (Trek Factory Racing XC) 31 sekundiga ning hollandlanna Anne Tauberi (Orbea Factory Team) ühe minuti ja 12 sekundiga. 12. koha teeninud Eesti valitsev meister Lõiv kaotas võitjale kuue minuti ja kaheksa sekundiga.

"Pärast [maastikumaratoni mitmepäevasõitu] Tankwa Treki olen peaaegu terve nädala maadelnud kõhuviirusega," avaldas Lõiv Eesti Jalgratturite Liidu kodulehele. "Lisaks oli tagasi Euroopasse pikk lennureis. Starti minnes ei olnud mul kõige värskem enesetunne, kuid treeningu eesmärgil tahtsin ikka osa võtta."

"Stardist sain kenasti minema, aga üsna pea tuli Mona [Mitterwallner] mu ees rattalt maha ja pidin jooksma," jätkas Lõiv. "Rütm läks sassi ja päris paljud tüdrukud said eest ära. Lisaks kukkus üks tüdruk esimesel laskumisel mu ees väga hullusti, mistõttu vahe esimestega kasvas veelgi. Kuna konkurents oli siin tihe, siis sõitsin päris suure osa ajast umbes nelja tüdrukuga külg-külje kõrval. Kord mina ees, kord mõni teine ees. Chelva rajal on möödumiskohti üsna vähe ning lisaks on siinsed tõusud väga lühikesed ja järsud. Seega pidin palju n-ö järjekorras seisma ja ootama lihtsalt, et saaks kuskilt mööda. Viimastel ringidel olin tõusnud juba TOP10 piirile, aga seekord ei olnud jõudu, et end sinna sisse sõita."

Kokku sai võistlusel tulemuse kirja 35 naist.