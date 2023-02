Hooaja esimene turniirivõit tõstab Medvedevi tagasi esikümnesse

27-aastane Medvedev (ATP 11.) sai kaks ja pool tundi kestnud finaalmatšis 5:7, 6:2, 6:2 jagu 21-aastasest itaallasest Jannik Sinnerist (ATP 15.).

See oli nende viies omavaheline matš ja kolmas kord, kui Sinner on seti võitnud, kuid kõik matšid on suutnud venelane enda kasuks kallutada.

Medvedevile on see karjääri 16. turniirivõit. Mullu 16 nädalat edetabelis esikohal veetnud Medvedev langes pärast Austraalia lahtisi esikümnest välja, kuid tänu turniirivõidule tõuseb ta uuel nädalal kaheksandaks.