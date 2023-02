Messi hiline iluvärav tõi PSG-le võidu, Neymar sai viga

PSG juhtis juba 17. minutiks 2:0, kui skoori avas Kylian Mbappe ja kuus minutit hiljem oli täpne ka Neymar. Poolajapausile mindi aga 2:1 eduseisus, 24. minutil lõi külaliste esimese värava Bafode Diakite.

Teisel poolajal lõi aga Lille 11 minutiga kaks väravat – 58. minutil realiseeris Jonathan David penalti ning seejärel viis Jonathan Bamba külalismeeskonna 3:2 juhtima.

PSG jõudis viigini 87. minutil, kui Mbappe lõi enda teise värava ning seitse minutit hiljem ehk neljandal lisaminutil tõi Messi PSG-le magusa võidu, realiseerides suurepäraselt karistuslöögi.

Kohe teise poolaja alguses oli aga PSG sunnitud Neymari välja vahetama, sest brasiillane vigastas hüppeliigest ning viidi väljakult ära kanderaamil.

Hooaja 18. võidu võtnud PSG edestab nüüd teisel kohal paiknevat Marseille'd kaheksa punktiga, kuid Marseille'l on üks mäng varuks. Lille on liigatabelis 41 punktiga kuues.

