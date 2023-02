Naiste meistrivõistlustel võtsid favoriidid kindlalt oma

Kristiine spordihallis algas kohtumine Tabasalu ja Kopli vahel koduvõistkonna kergel domineerimisel. Üheksandal minutil viis Alina Simacheva võõrustajad 6:2 ette. Seejärel võtsid aga külalised ohjad enda kätte ning järgneva kümne minuti sees tehtud 7:1 spurdi lõpetas Simona Koppeli kiirrünnak. Edasi kulgeti poolaja lõpuni võrdselt ning Kopli Tatjana Kušniri värava järel mindi vaheajal seisul 11:12 nende poolt vaadates.

Garderoobist väljusid energilisemalt Tabasalu naised, kes võtsid 40. minutiks 16:13 eduseisu. Külalised kasvatasid vaikselt edu ning Koplit enam ohtlikult lähedale ei lastud. Lõppseisuks vormistas Laura Kärner Tabasalule 26:18. Audentese resultatiivseimad olid Gertu Jõhvikas kuue ning Elle-Liis Liivas, Simona Koppel ja Laura Kärner viie tabamusega. Reval-Spordi poolelt viskas Simacheva üheksa väravat.

"Kohtumine algas meie jaoks üsna rabedalt. Vastased tulid hea hooga peale ja nende mängijad näitasid ilusaid individuaalseid sooritusi. Teist poolaega alustasime paremini ja tegime väikese edu sisse. Kohtumise viimasel neljandikul saime lõpuks oma kaitse pidama ning suutsime lihtsate väravate abil kindla võidu vormistada. Kokkuvõttes võime mänguga rahule jääda, sest lasime vastasel visata vaid 18 väravat," analüüsis HC Tabasalu mängija Kerli Jõks.

Nädala teises kohtumises alistas Mella kindlalt SK Tapa. Kohtumine algas võõrustajate domineerimisel ja juba 12. minutil tegi Anastasija Bušina seisuks 9:1 Mella kasuks. Siis ärkasid ka külalised, kes kümme minutit hiljem Erika Morgensoni väravast vahe vaid kahele vähendasid, kuid Reval-Spordil oli siiski veel üks käik varuks ning vaheajale mindi nende 19:12 eduseisus.

Teise poolaja alguses püsis vahe samana. Mella poolelt vastutas skoorimise eest endiselt Bušina ja Tapa poolt tegi sama Marjette Maie Müntser. Mängu lõpus siiski külaliste jõud rauges veelgi ning lõppseisuks tegi Anna Dievskaja 37:23. Reval-Spordi resultatiivseimad olid Bušina 12 ja Anastasia Volkova seitsme tabamusega. Tapa poolt sai Müntser kirja 10 väravat.

Naiste meistrivõistlustel on nüüd peetud üks ring, kõik tiimid on mänginud neli kohtumist. Tabeli tipus on seis väga tihe, kui Aruküla/Mistral, Reval-Sport/Mellal ja HC Tabasalu/Audentesel on kõigil kuus punkti. Neile järgneval Koplil on kirjas üks võit ning SK Tapa ei ole veel punkte kirja saanud.