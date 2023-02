Pidcock sai aasta esimese võidu, Mihkels aitas mägisel etapil tiimikaaslasi

Ronijatele mõeldud etapi algul eraldus peagrupist neli ratturit, kes saadi kätte 30 kilomeetrit enne finišit. Paar kilomeetrit hiljem tegi ohtlikku rünnaku Remi Cavagna (Soudal-QuickStep), kellega liitus Prantsusmaa temposõiduspetsialist Dries De Pooter (Intermarche-Circus-Wanty). Koos kasvatati vahe 36 sekundi peale. Seejärel hakkasid peagrupis tööd tegema EF Education EasyPost ja Ineos Grenadiers ning 2,5-kilomeetrise lõputõusu alla jõudes olid jooksikud taas kinni püütud.

Järsul lõputõusul, millel oli keskmist kaldenurka 9,8%, testis esimesena jalgu Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe). Viimaseks kilomeetriks oli ette jäänud lisaks Higuitale veel Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), Ilan Van Wilder (Soudal-QuickStep), Pidcock, Joao Almeida (UAE Team Emirates), Oscar Onley (Team DSM) ja Kevin Vermaerke (Team DSM). Pidcock ründas viimasel kilomeetril ning temaga jõudsid kaasa minna vaid Van Wilder ja DSM-iga alles liitunud uusproff Onley. Kui 20-aastane britt jäi kaasmaalasest maha, siis kohalike rõõmuks jõudis Pidcockile ja Van Wilderile uuesti järele Almeida, kes lõpuks pälviski teise koha. Kolmandana ületas finišijoone Van Wilder (+0.05). Mihkels kaotas võitjale 18 minuti ja 18 sekundiga.

"Tiimi jaoks ei olnud parim päev, aga samas polnud ka katastroof mitte," rääkis Mihkels. "Rui [Costa] kaotas üldarvestuses mõned kohad ja Rune [Herregodts] jäi ratta tehnilise mure tõttu otsustaval hetkel maha. Jäin Runet küll ootama kuni ta rattavahetuse teeb ning panin seejärel kõik välja, mis mul oli ja vedasin ta tõusuks grupile väga lähedale, kuid ka grupp pani tõusul gaasi põhja ja Rune enam punti kahjuks kätte ei saanudki. See tähendab, et tema on üldarvestuse mängust väljas, millest on kahju, kuna homses eraldistardis oleksid tal olnud minu arvates head võimalused. Ise tundsin ennast hästi, tegin vajaliku töö ära ja tulin seejärel rahulikult lõpuni."

Etapivõiduga kerkis Pidcock samuti üldarvestusel esikohale. Van Wilder kaotab talle viie ja Almeida seitsme sekundiga. Costa langes kuuendaks, jäädes liidris maha 22 sekundiga. Mihkels hoiab enne viimast etappi 92. positsiooni (+35.35).

Pühapäeval sõidetakse velotuuril 24,4-kilomeetrine temposõit, mille jooksul koguneb ka ligi 300 tõusumeetrit.