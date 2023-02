Kohtla-Järve HC Everest tuli Eesti meistriks

Värskel Eesti meistril HC Everestil oleks piisanud tiitli kindlustamiseks ka viigist. Tänast otsustavat kohtumist läks aga avakolmandikul arvulisest ülekaalust juhtima kahel viimasel aastal võidutsenud Roosa Panter, seda Edith Pärniku väravast.

Teisel kolmandikul viigistas seisu Everesti kapten Anna Fedjajeva ja ühtlasi vormistas tema ka viimasel perioodil 2:1 võidu ja klubi ajaloo kolmanda naiste meistritiitli.

Hooaja edukaim punktikoguja Fedjajeva sõnas, et kui teisel kolmandikul tundusid nad vastastest väsinumad, siis viimasel kolmanikul leiti endast viimased jõuvarud.

"Treener ütles, et võidelda on vaja lõpuni. Nii me võtsimegi end kokku ja pigistasime endast viimase välja," ütles ta ERR-ile.

Sel hooajal oli konkurentsis kuus naiskonda ning mängiti kaks ringi. Kahel tiimil seisab hooaja viimane kohtumine veel ees. Suurima väravaküti, Everesti mängija Estrit Aasma sõnul pakub kodune naiste hokiliiga mõnusat pinget.

"Ikka väga palju pinget! Me kõik tahame ju võita. Meie kõigi jaoks on meistriliiga see koht, kus oma oskusi ja taset näidata," lausus Aasma.