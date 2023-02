EM-iks valmistuv Nazarov näitas Eesti meistriks tulles paranevat vormi

Täpselt kaks nädalat enne sisehooaja kõige tähtsamaid starte jooksis Nazarov Lasnamäe kergejõustikuhallis oma tänavuse tippmargi 6,65. Eelmisel talvel joostud Eesti meistrivõistluste rekordist jäi puudu vaid üks sajandik.

"Ma olen tänaste jooksudega väga rahul. Selle nädala jooksul kolmas võistlus ja kolmandal võistlusel suutsin joosta kõige kiirema aja," ütles Nazarov ERR-ile.

Sügisel sai läbi Nazarovi koostöö Taani treeneri Mikkel Larseniga ning praegu juhendab mulluste maailma sisemeistrivõistluste neljanda koha meest Argo Golberg. Nazarovi sõnul pole suuri muutusi ettevalmistuses olnud ja usub, et seda näitavad ka tulemused.

"6,64 oli eelmisel aastal enne MM-i hooaja parim - see aasta sajandik kehvem. Eks mul on ikka kõrged eesmärgid ja usun, et ka teistel on minu suunas kõrged eesmärgid," ütles Nazarov.

"Aga ma võtan ühe jooksu korraga, ma ei saa mõelda poolfinaalile või finaalile enne, kui eeljooksud tehtud pole ja sealt edasi pääsetud. Mul on rütm peas, millega peab minema peale ja üritan seda hoida."

Naiste 60 meetri sprindi Eesti meister Õilme Võro parandas kahe sajandikuga isiklikku rekordit, joostes aja 7,32. Ksenija Baltale kuuluvast Eesti rekordist jäi lahutama kolm sajandikku.

"Mõistusega võttes peaks olema rahul, aga südames jäi kripeldama - tulin oma rekordit natuke rohkem kärpima," lausus Võro. "Tehniliselt võiks rahule jääda."

"Minu puhul on suurim viga olnud, et jooksen hästi kangelt. Täna võib-olla läks natuke liiga lõdvalt. Oleks-poleks. Ei oska öelda, kui palju oleks kärpinud, kui natuke rohkem oleks jõudu rakendanud."

Teise koha sai finaalis 15-aastane Miia Ott Eesti noorterekordiga 7,49.

Naiste 400 meetri jooksus tuli neljandat aastat järjest Eesti meistriks Marielle Kleemeier, kes treenib sügisest Andrei Nazarovi juhendamisel. Eelmisel aastal isikliku rekordi 53 sekundi sisse jooksnud Kleemeieri tänane võiduaeg 54,82 on hooaja tippmark.

"Ma usun, et treenerivahetus mingil määral mõjutab," sõnas Kleemeier. "Lähenemine on natuke erinev. Tõuseme tasapisi. Hooaja alguses väga kiireid aegu ei ole, aga see-eest on hooaeg hästi ühtlane ja lõpus võib oodata uut Eesti rekordit."

Meeste 400 meetri jooksus võitis oma esimese Eesti meistritiitli 18-aastane Uku Renek Kronbergs ajaga 48,61.

Euroopa sisemeistrivõistlusteks valmistuvad mitmevõistlejad Hans-Christian Hausenberg ja Risto Lillemets võitsid kulla ja hõbeda teivashüppes. Hausenberg ületas kõrguse 5.10 ja Lillemets 5.05.

Naiste kõrgushüppes tuli Eesti meistriks 16-aastane Valeria Smirnova, ületades kõrguse 1.82.

