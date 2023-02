Rapla pani viimase veerandiga asjad paika

Viimase perioodi alguses oli seis veel viigis 62:62, kuid siis tegi Rapla alguses 9:0 spurdi ning kasvatas seejärel edu ka 13 punktile (77:64). Lõpuks võidetigi 13 silmaga.

Obrad Tomic tõi võitjatele 21 ja Kendall Stephens 20 punkti. Rait-Riivo Laane panustas kümne punkti kõrval kaheksa resultatiivse sööduga, aga veel enam toetas kaaslasi Tyler Cheese (10).

TalTechi ridades viskas Olvier Metsalu 23 ja ukrainlane Anatoli Šundel 16 punkti.

Raplal on nüüd koos 15 võitu ja 12 kaotus, mis annab seitsmenda koha ja kindlust sõelmängudele pääsemiseks. TalTech/Optibet on üheksa võidu ja 14 kaotusega kümnes ning neil on kaheksa hulka jõuda väga keeruline.