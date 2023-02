Talihärm: ei tea, kuidas individuaaldistantsidel Teate-Johanna üles leida

"Ma ei tea, kuidas me individuaaldistantsidel selle Teate-Johanna üles leiame. Üliraske oli lõpus, suutsin endast kõik anda ja tiirudes... ma vist võtsin sprindis ja individuaalis kõik trahvid ära juba," sõnas 29-aastane sportlane ERR-ile.

Sprindis oli ta saanud 91. koha ega pääsenud jälitussõitu, tavadistantsil tuli 77. koht. "Kui tänast nulli all ei oleks, siis oleks läinud siit Oberhofist ikka väga-väga nukralt koju," tunnistas Talihärm.

"Ma olen alati tiitlivõistlustel oma ära teinud. See on minu kõige kehvem tiitlivõistlus alates aastast 2013, kui oli 19-aastaselt esimene MM. Individuaalvõistlused - ikka täielik ebaõnnestumine! Aga teates jätsin lõpus parema maigu suhu."

Talihärmi sõnul on teda kogu hooaja kimbutanud hingamisprobleem. "Oleme saanud mingid ravimid-asjad, natuke katsetada, aga olen siiamaani selles protsessis. Nüüd lähen koju, testidele. Vaatame, mis sellega saab," ütles eestlanna. "Sellisel lühikesel distantsil hakkas see probleem viimase ringi lõpus tunda andma. Teistel distantsidel varem. Hoolimata sellest suutsin lõpus pingutada."

"Terve hooaeg ei ole nii, et ei jaksa, vaid hingamisprobleemid on olnud väga tõsised," jätkas Talihärm. "Need on sõidule jälje jätnud, aga lasketiirus ka - ma ju tegelt oskan ja teates olen iga kord ära teinud. Lihtsalt individuaalvõistlustel... mõnikord on ebaõnne, mõnikord lihtsalt mingid lollid asjad. See üldine tase ei ole üldse seal, kus olen oma kohtadega olnud."