Maailma teine reket pääses Argentinas kindla esitusega poolfinaali

Alcaraz alistas tunni ja 34 minutiga kindlalt 6:4, 6:2 serblase Dusan Lajovici (ATP 90.).

Mõlemad mehed lõid ühe ässa ning Alcaraz tegi neli topeltviga Lajovici kahe vastu. Hispaanlane teenis oma esimeselt servilt 70 ja teiselt 50% punktidest. Serblase samad näitajad olid vastavalt 48 ja 46.

"Ma arvan, et mängisin algusest peale väga hästi kuni viimase pallini, viimase punktini," sõnas Alcaraz. "Ma teadsin, et see saab olema raske. Dusan mängib liivaväljakul suurepäraselt, ta on hea mängija."

Poolfinaalis tuleb Alcarazile vastu tema kaasmaalane Bernabe Zapata Miralles (ATP 74.), kes oli veerandfinaalis 6:3, 6:7 (4), 6:3 parem kodupubliku ees võistelnud Francisco Cerundolost (ATP 30.).

Teises poolfinaalis kohtuvad Cameron Norrie (ATP 12.) ja Juan Pablo Varillas (ATP 101.).