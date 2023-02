TÄNA OTSE | Mida suudab Eesti naiskond MM-il teatesõidus?

Stardis on kokku 16 naiskonda. Eesti koondis kannab särginumbrit 10. Avavahetust sõidab Eestil Regina Ermits, teisena saab rajale Tuuli Tomingas. Kolmandat ja neljandat vahetust sõidavad vastavalt Susan Külm ja Johanna Talihärm.

2021. aasta MM-il võidutses teatesõidus Norra naiskond. Teise koha said sakslannad ja kolmanda koha teenis Ukraina naiskond. Eesti sai sel korral 17. koha. Ka koosseis oli mõnevõrra teine, Susan Külma asemel sõitis Kadri Lehtla.

Sel hooajal on neljast teatesõidust kahel korral võidutsenud Prantsusmaa naiskond. Ühe võidu on saanud nii Rootsi kui ka Norra koondis. Kui meeste hulgas on Norra nelik väga suur favoriit võidule, siis naiste seas on konkurents palju tasavägisem.