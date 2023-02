TÄNA OTSE | Mida suudab Eesti meeskond MM-il teatesõidus?

Stardis on kokku 22 meeskonda. Eesti koondis kannab särginumbrit 17. Avavahetust sõidab Rene Zahkna, teisena saab rajale Kristo Siimer. Kolmandas vahetuses stardib Raido Ränkel ning ankruvahetust sõidab Robert Heldna.

2021. aasta MM-il võidutses Norra koondis koosseisus: Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö, Vettle Sjaastad Christiansen. Rootsi koondis sai teise koha ning kolmanda koha teenis neutraalse lipu all võistelnud nelik. Eesti sai siis 21. koha.

Sel MM-il tuleb Norra starti sama koosseisuga, kuid veidi erinevas järjestuses. Täpselt sama lugu on ka Rootsiga, kes sõidab järgnevas koosseisus: Peppe Femling, Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson.

Sel hooajal on Norra meeskond võitnud kõik neli teatesõitu. Saksamaa koondis on olnud kahel korral teine ja kahel korral kolmas. Prantsusmaa sai Antholz-Anterselvas teise koha ning kahel korral on oldud kolmandad. Rootsi koondis on neljast teatesõidust ühe korra lõpetanud pjedestaalil, kui Hochfilzenis oldi teised.