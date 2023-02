Nõmme Kalju tõi Saksamaalt Arbeiteri abiga pika ründaja

Viimati Saksamaal FC Kaiserslauterni duubelmeeskonda esindanud Eerola viibis sel talvel Kaljus testimisel ning lõi Taliturniiril FC Kuressaare vastu värava, vahendab Soccernet.ee.

Enne Saksamaale siirdumist mängis Eerola Kotka TP-s praeguse Kalju spordidirektori Argo Arbeiteri käe all. "Omavahelised sidemed on need, mis pikakasvulise mängija nüüd Hiiule on toonud," kirjutab Kalju koduleht üleminekut kajastades.

"Järjekordne tükk pusles on paigas, keegi, kes annab meile ründesuunal mitmeid valikuid. Eero võib mängida ründes, äärel ja ka ründava poolkaitsjana. Lisaks on tema 1,98-meetrine kasv tõeline relv standardolukordades!" selgitas Arbeiter Kalju kodulehele.