Eliitringiks valmistuv jalgpalli noortekoondis kohtub kahel korral Ungariga

Noormeeste U-19 koondis alustab teekonda Hispaaniasse Valenciasse pühapäeval, 19. veebruaril. Ungari eakaaslastega minnakse esmalt vastamisi 21. veebruaril kell 16 ning korduskohtumine peetakse samal kellaajal kaks päeva hiljem, 23. veebruaril.

Treeninglaagri ja maavõistlustega valmistub U-19 koondis märtsis toimuvaks eliitringiks. Sinna tagati koht septembrikuus, kui EM-valikturniiril näidati suurepärast minekut ning alistati Itaalia ja Bosnia ja Hertsegoviina eakaaslased. Loosi tahtel läheb Eesti otsustaval turniiril märtsikuus vastamisi Iirimaa, Kreeka ja Slovakkiaga, kusjuures viimasega kohtuti novembris kahel korral ka kodustel maavõistlustel. Juulikuus Maltal toimuvale EM-finaalturniirile pääsevad eliitringi seitsme alagrupi võitjad, kellega liitub võõrustajariigi koondis.

Koondise peatreeneri Alo Bärengrubi sõnul on treeninglaager eliitringiks valmistumisel väga oluline. "Eestis ei ole liigahooaeg veel alanud ja mängijatel on käsil ettevalmistav periood, mistõttu on soojemas kliimas toimuv laager kindlasti hea. Meil on hea võimalus valmistuda ja oma mängujoonist ellu viia Ungari vastu, kes pääses samuti Eliitringi. Eesmärk on edasi liikuda ideedega, mida proovisime ka Slovakkia vastu: anda uusi nüansse ja võimalusi ning neid meeskonnana harjutada," rääkis Bärengrub.

Koondis kogunes Tallinnas 25-mängijalises koosseisus, Hispaaniasse reisitakse 20 mängijaga. Kuivõrd tegemist ei ole rahvusvahelise koondiseaknaga, jäävad koduklubi juurde ja maavõistlustest Ungariga eemale välismaal pallivad põhimängijad Martin Vetkal ja Andreas Vaher. "Laagri jooksul saan võimaluse näha mõnda uut nägu, osad mängijad liituvad meiega Hispaanias. Eks see aeg on veidi kaootiline, aga kaks mängu, mis meid ees ootavad, on kahtlemata väga kasulikud," sõnas Bärengrub.

Noormeeste U-19 koondise koosseis:

Väravavahid

Ott Nõmm (23.10.2004) - Pärnu JK Vaprus 5/0

Gregor Pürg (07.12.2005) - FC Nõmme United 1/0

Daniil Pareiko (11.03.2005) - S.P.A.L. (ITA) 0/0

Kaitsjad

Robin Kane (29.05.2004) - Lazio (ITA) 11/0

Johann Kõre (14.04.2004) - Cosenza (ITA) 10/0

Hugo Palutaja (02.04.2004) - JK Tallinna Kalev 9/0

Samuel Merilai (25.11.2004) - FC Nõmme United 7/0

Rico Ernits (31.01.2004) - FC Nõmme United 6/0

Oliver Niit (03.06.2004) - Paide Linnameeskond 3/0

Oliver-Aleksander Otti (14.05.2004) - Tallinna FC Flora 3/0

Mihhail Kolobov (02.03.2005) - Tallinna FC Flora 2/0

Kristofer Käit (04.04.2005) - Rio Ave FC (POR) 2/0

Georg Pank (01.03.2004) - JK Tallinna Kalev 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Gregor Lehtmets (15.01.2004) - Viimsi JK 13/1

Artur Sakarias (22.07.2004) - Tallinna FCI Levadia 9/0

Aleksander Švedovski (26.11.2004) - FC Nõmme United 9/0

Mihhail Orlov (15.06.2004) - FC Silon Táborsko (CZE) 8/3

Karel Eerme (22.04.2004) - Harju JK Laagri 8/1

Egert Õunapuu (30.04.2005) - FC Nõmme United 6/2

Ramol Sillamaa (17.10.2004) - JK Tallinna Kalev 6/0

Daniel Luts (25.01.2004) - Tallinna FCI Levadia 5/1

Kristofer Robin Grün (04.05.2004) - Tallinna FC Flora 5/0

Oskar Hõim (01.07.2005) – Paide Linnameeskond 2/0

Ramon Smirnov (25.08.2004) - JK Tallinna Kalev 2/0

Karel Mustmaa (08.08.2005) - S.L Benfica (POR) 0/0

Peatreener: Alo Bärengrub

Abitreener: Siim Valtna

Väravavahtide treener: Rait Oja

Kehalise ettevalmistuse treener: Tarmo Tikk

Füsioterapeut: Priit Ailt

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Mänedžer: Freddy Karpov