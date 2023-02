TÄNA OTSE | Kes tuleb suurslaalomis maailmameistriks?

Esimese laskumise järel on esikohal eelmise MM-i pronksimees, austerlane Marco Schwarz, edestades 0,58 sekundiga valitsevat olümpiavõitjat, šveitslast Marco Odermatti. Kolmandal kohal on Pekingi olümpiahõbe, sloveen Žan Kranjec, kaotades austerlasele 76 sajandikuga.

Tormis Laine sai avalaskumisel 38. koha, kaotades Schwarzile 6,61 sekundiga. Juhan Luik katkestas.

Sajast startinust jõudis esimesel laskumisel finišisse 64 sportlast, neist 60 pääses teisele laskumisele.

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on täpselt sada meest, nende seas ka eestlased Tormis Laine ja Juhan Luik, kelle stardinumber on vastavalt 43 ja 62.

Eelmisel MM-il võitis suurslaalomis kulla prantslane Mathieu Faivre itaallase Luca De Aliprandini ja austerlase Marco Schwarzi ees. Valitsev olümpiavõitja sel alal on šveitslane Marco Odermatt, kelle järel võitis Pekingis hõbeda sloveen Žan Kranjec ja pronksi Faivre.

Käimasoleva MK-sarja suurslaalomi arvestuses on esikohal Odermatt, talle järgnevad norralane Henrik Kristoffersen ja Kranjec. Odermatt on sel hooajal MK-sarjas suurslaalomis saanud neli võitu, ühe etapivõidu on saanud prantslane Loic Meillard ja ühe norralane Lucas Braathen.