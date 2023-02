Mihkels lõpetas Algarve tuuri teisel etapil esisaja piiril

Ligi kaheksa kilomeetrit pika tõusu otsas lõppenud etapil edestas Cort (5:07.05) belglast Ilan van Wilderit (Soudal – Quick Step) ja Mihkelsi meeskonnakaaslast Rui Costat. Võitjaga sai sama aja viis meest. Mihkels jäi taanlasest 17 minuti ja seitsme sekundi kaugusele.

"Meeskonnal läks hästi – Rui oli kolmas ja Rune [Herregodts] kuues. Ise hoidsin homseks sprindietapiks jalga. 22 kilomeetrit enne lõppu sain aru, et täna ei ole mõtet enam tõusul edasi pressida, kuna olin juba üsna limiidi lähedal. Sõitsin seejärel omas tempos lõpuni," avaldas Mihkels pärast etappi.

Cort kerkis etapivõiduga ka velotuuri liidriks. Van Wilder kaotab talle nelja ja Costa kuue sekundiga. Mihkels jätkab võistlemist 91. positsioonil (+17.17).

"Homne finiš on taktikalises mõttes sarnane nagu eile – enne lõppu on üks kriitiline koht, kus on vaja kindlasti ees olla. Analüüsisime esimesel etapil halvasti välja kukkunud lõpu läbi ja proovime homme vigade paranduse teha," lisas Mihkels reedese etapi kohta.

Velotuuri kolmas etapp algab Farost ja lõpeb Taviras ning sellel on pikkust 203 kilomeetrit.