UEFA A kvalifikatsioonikursusel alustas õpinguid 16 treenerit

Veebruarist novembrini vältaval kursusel tuleb osalejatel läbida 22 õppepäeva ning sooritada kodutööd. Iga treener läbib 10-päevase vaatluspraktika mõne klubi või koondise juures, analüüsib vaatluspraktikat ning viib selle põhjal läbi treeningud. Lisaks filmivad ja tagasisidestavad osalejad kahte enda treeningut ning kohtuvad koolitajaga individuaalsetel vestlustel. Kursuse lõpus ootab treenereid ees lõputöö, mida tuleb ka kaitsta.

"Koolitusel keskendume 11 vs 11 jalgpallile. Eesmärk on anda treeneritele uut infot ja võimaldada neil seda ka praktiseerida," selgitas treenerite A kvalifikatsiooni koolitaja Indrek Koser. "Kursusel osalejad juhendavad enamjaolt U15–U19 vanuseklassi noortevõistkondi ning lähtepunkt on enamiku jaoks seega üsna sarnane. Esimesed kolm õppepäeva olid sisukad ja andsid kursusele hea sissejuhatuse. Hea meel on selle üle, et meil on võimalik kursusel praktikate läbiviimisel kaasata EJL akadeemia treeninggruppi: tänu sellele on treeningud realistlikud ja hea tasemega," lisas Koser.

Lisaks Koserile jagavad osalejatele teadmisi ka eri valdkondade spetsialistid: Ott Meerits (vigastuste ennetus ja jõutreening), Mati Arend (jõutreening), Krete Junson (toitumine), Kaisa Kristiina Kivirand (anatoomia ja füsioloogia), Ain Alev (kohtunikud), Andrus Lukjanov (väravavahid), Joel Indermitte (standardolukorrad ja positsioonispetsiifiline treening), Rain Nappir (mänguanalüüs), Tomas Pereira (psühholoogia) ja Laur Nurkse (psühholoogia).

Veebruarikuus alustas kursusel õppetööd 16 treenerit: Ando Meerbach, Ants Jaakson, Arli Salm, Erki Autalu, Hendrik Nurklik, Janar Larin, Joosep Presmann, Kalmer Klettenberg, Kristjan Kärt, Rando Hallik, Silver Grauberg, Sven Elenurm, Vaagn Arutjunjan, Veiko Kurim, Veiko Kampus ja Samuele De Pizzol.