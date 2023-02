Kergejõustikutipud püüavad kodustel meistrivõistlustel sise-EM-i pääsmeid

18.-19. veebruaril selguvad Lasnamäe Kergejõustikuhallis talvised Eesti meistrid kergejõustikus. Stardis on mitmed Eesti tipud – Karl Erik Nazarov, Karmen Bruus, Keiso Pedriks, Hans-Christian Hausenberg, Diana Suumann, Õilme Võro, Jander Heil jpt.

Sel pühapäeval lõpeb kahe nädala pärast toimuvate Euroopa sisemeistrivõistluste kvalifitseerumisperiood. Erilist põnevust pakuvad kodustel meistrivõistlustel nii meeste kui ka naiste sprindidistantsid, sest mitu sportlast on EM-i normile väga lähedale jõudnud.

Meeste 60 m jooksus on stardis Karl Erik Nazarov (Audentese SK), kellel on sise-EM-i pääse juba olemas. Keiso Pedriks (Tallinna SS Kalev) loodab EM-i pääsme lunastada 60 m tõkkejooksus. Naiste 60 m jooksus püüab EM-i pääset Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi) ning 60 m tõkkejooksus on sama eesmärk Diana Suumannil (TÜASK). Mõlemal alal võib head tulemust oodata ka Anna Maria Millendilt (Audentese SK).

Naiste kõrgushüppes osaleb sise-EM-iks valmistuv Karmen Bruus (Tartu SS Kalev). Head vormi on sel hooajal näidanud ka Valeria Smirnova (Tallinna SS Kalev).

Mitmevõistlejad Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev) ja Risto Lillemets (KJK Saare) on mõlemad stardis 60 m tõkkejooksus ning kaugus- ja teivashüppes. Hausenbergi näeme veel 60 m jooksus ning Lillemetsa kõrgushüppes.

Naiste 400 m jooksus läheb meistritiitlit püüdma Marielle Kleemeier (Audentese SK). Poole pikemal maal hakkavad medalite eest võistlema Helin Meier (Nõmme KJK), Kelly Nevolihhin (Rakvere KJK ViKe) ja Viola Hambidge (Pärnu SK Altius). Nevolihhin on stardis ka 1500 m distantsil. Meeste 400 m jooksus on peamised favoriidid Lukas Lessel (TÜASK) ja Uku Renek Kronbergs (Tartu SS Kalev). Viimane läheb meistritiitlit püüdma ka 800 m jooksus. 1500 m ja 3000 m distantsidel on kullafavoriit Deniss Šalkauskas (TÜASK).

Meeste kuulitõukes asub favoriidina võistlustulle Jander Heil (Viljandi KJS Sakala). Naiste kuulitõukes on peamised kullapretendendid Kätlin Piirimäe (Koigi KJK) ja Berit Saar (Rakvere KJK ViKe). Naiste kaugushüppe peamine kullafavoriit on Liisa-Maria Lusti (Audentese SK), kes teeb veel kaasa kõrgushüppes ja 60 m tõkkejooksus.

Laupäeval, 18. veebruaril algab võistluspäev kell 15.00 ja pühapäeval kell 13.00. Võistlustele sissepääs on pealtvaatajatele tasuta.

Kõik 2023. aasta kergejõustiku Eesti meistrivõistlused on pühendatud Eesti Olümpiakomitee 100. sünnipäevale. Võistlusel esikolmikusse jõudnud sportlased teenivad EOK 100 erikujundusega Eesti meistrivõistluste medalid.