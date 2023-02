Girma püstitas 3000 m jooksus uue maailmarekordi

Girma sai kirja aja 7.23,81. Varasem rekord 7.24,90 kuulus 1998. aastast samuti keenialasele Daniel Komenile.

Ka jooksu teine koht sai varasemast maailmarekordist kiirema aja. Hispaaniat esindava Mohamed Katiri lõpuaeg oli 7.24,68, mis tähistab uut Euroopa rekordit. Kolmanda koha sai keenialane Jacob Krop ajaga 7.31,35.

"Mul on selle tulemuse üle nii hea meel," ütles Girma. "Ma rääkisin sellest maailmarekordi katsest viimased kolm päeva. Mu vend on mu treener. Ta ütles mulle, et see on minus olemas ja loomulikult ma uskusin teda. Tundsin end trennis väga hästi ja publik oli täna väga toetav," lisas Girma.

Norralane Jakob Ingebrigtsen püstitas 1500 m jooksus maailma hooaja tippmargi, kui läbis distantsi ajaga 3.32,38. Senine hooaja parim 3.33,22 oli USA-d esindava Yared Nuguse nimel.

"Minu peamine eesmärk on välja selgitada, kus ma oma vormiga olen," ütles Ingebrigtsen enne jooksu.

Teivashüppes ületas rootslane Armand Duplantis taaskord kuus meetrit, kui võidutses tulemusega 6.01. Kaugushüppes püstitas kreeklane Miltiadis Tentoglou hooaja tippmargi, kui hüppas kaheksa meetri ja 41 sentimeetri kaugusele.

Hollandlanna Femke Bol läbis 400 m ajaga 50,20, mis tähistab uut võistluste rekordit. Sama saavutusega sai norralane Karsten Warholm hakkama meeste 400 m distantsil, kui võidutses ajaga 45,51.