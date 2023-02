Naiste jalgpallikoondis pidi tunnistama Kosovo paremust

Mäng algas Kosovo tugeva survega, kuid Eesti kaitsetöö pidas sellele vastu. Esimene korralik võimalus tekkis Eestil juba 16. minutil, kui Lisette Tammik andis Kosovo värava ees terava maast söödu, mille omakorda Vlada Kubassova lõi oskuslikult väravavõrku. Eesti läks kohtumist 1:0 juhtima. Tasavägine mäng jätkus. 30. minuti paiku tekkis eestlannadel võimalus, kui kolmik Kubassova-Lillemäe-Tammik hoidsid palli ja mängisid selle Eestile nurgalöögiks. Lühikese lahtimänguga suunas Tammik kaarpalli vastaste värava alla, mille Himanen peaga pisut üle värava lõi. Kosovo koondis lõi oma esimese värava 37. minutil, kui nurgalöögi olukorrast oli täpne Elizabeta Ejupi, kirjutab Eesti Jalgpalliliit.

Teine poolaeg algas taas võitluslikult, kui 67. minutil tabas vastaste pealelöök Eesti värava latti. Vastased lõid oma teise värava 69. minutil, kui täpne oli nende kapten Erëleta Memeti. Klubijalgpalli Saksamaal palliv Memeti sai palliga meie poolel jooksu, keerutas end mööda kaitsemängijatest ja suunas palli väravasse. Rohkem väravaid kohtumises ei sündinud.

Kohtumises sai debüütmängu kirja Eesti koondise väravavaht Keiti Kruusmann.

Peatreener Sirje Roops ütles pärast kohtumist, et mängu võib vaatamata tulemusele õnnestunuks lugeda. "Oleme hooajaga alguses ja arvestades, et mitmed mängijad on pärast puhkust ainult ühe kuu korralikku trenni teinud, siis täitsid nad püstitatud ülesandeid hästi. Otsustavaks said väravad. Kosovo on alati heade tehniliste oskustega võistkond olnud ja seda näitasid nad ka täna. Kui neile ruumi jätsime, kasutasid nad selle oskuslikult ära," rääkis Roops.

Eesti koondise järgmine kohtumine on planeeritud laupäevale, 18. veebruarile. Algselt pidi toimuma maavõistlus Jordaania koondisega, kuid nende koondis andis vahetult enne turniiri algust teada loobumisest. Seega otsitakse Eesti koondisele eesolevaks laupäevaks uut vastast. Eesti koondise veebruari treeninglaagri viimane kohtumine toimub teisipäeval, 21. veebruaril, kui vastamisi minnakse Põhja-Makedooniaga.