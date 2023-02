City alistas Arsenali ning kerkis Premier League'is liidriks

City läks kohtumist 24. mänguminutil 1:0 juhtima, kui skoori tegi nende keskvälja üks suurimaid staare Kevin de Bruyne.

Veidi enne avapoolaja lõppu pääses Eddie Nketiah palliga kasti ja läks ka löögile, mis oli minemas väravasse, kuid City kaitsjad lõid selle väravajoonelt minema. Samal ajal tegi aga City väravavaht Ederson vea Nketiahile ja Arsenal teenis sealt penalti. Penaltit lööma läinud Bukayo Saka penaltil ei eksinud ning poolajale mindi 1:1 viigiseisul.

Teisel poolajal viis Jack Grealish 72. minutil City 2:1 ette. Kümme minutit hiljem vormistas Erling Braut Haaland lõppseisu ning City võitis kohtumise 3:1.

Arsenal polnud enne mängu Cityga sel hooajal mitte ühtegi kodumängu kaotanud.

Liigatabelis kerkis City 51 punktiga liidriks. 23 mängust on võidetud 16. Arsenalil on täpselt sama palju punkte, kuid neil on üks mäng vähem peetud.