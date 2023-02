TÄNA OTSE | Mida suudavad Tomingas ja Siimer paarissegateatesõidus

Saksamaal Oberhofis toimuvatel laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel on kavas paarissegateatesõit. Otseülekanne ETV kanalil ja ERR-i spordiportaali vahendusel algab kell 15.45. Võistlust kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader. Kohapeal vahendavad sündmuseid Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin.

Stardijoonel on kokku 27 võistkonda. Eesti koondise stardinumbriks on 18 ning koosseisu kuuluvad Tuuli Tomingas ja Kristo Siimer.

Nii naised kui mehed sõidavad kaks vahetust. Naised peavad läbima 2x3 km ja mehed ühe korra 3 km ning neljandas vahetuses 4,5 km. Iga vahetus peab ka kaks korda lasketiirus käima.

2021. aasta MM-il võidutses sel distantsil Prantsusmaa võistkond (Antonin Guigonnat, Julia Simon), teiseks tuli Norra koondis (Johannes Thingnes Bö, Tiril Eckhoff) ja kolmas oli Rootsi (Sebastian Samuelsson, Hanna Öberg). Eesti sai tol korral 10. koha (Rene Zahkna, Johanna Talihärm). 2021. aasta MM-iga võrreldes on teistmoodi see, et kui kaks aastat tagasi alustasid võistlust mehed, siis 2023. aasta MM-il alustavad naised.