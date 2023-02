Tallinna Kalevi korvpallimeeskond jäi ühisliiga liidrile suurelt alla

Esimese veerandaja võitis Prometei 29:17. Teisel veerandajal näitas Kalev paremat mängu ning Prometei suutis visata vaid 12 punkti Kalevi 15 vastu. Vaheajale läks Kalev 32:41 kaotusseisus.

Kolmandal veerandajal otsustas Prometei mängu saatuse, kui viskas 28 punkti ja Kalev vaid üheksa. Viimase veerandaja eel oli seis 69:41 Prometei kasuks. Kalev kaotas kohtumise 29 punktiga 65:94.

Prometei parimana viskas Issuf Sanon 19 punkti. Kalevi poolelt oli parim Rokas Gadiliauskas 17 punkti ja seitsme lauapalliga.

Teises samal ajal toimund ühisliiga kohtumises purustas Ventspils 102:55 BK Liepaja.

Liigatabelis on liidril Prometeil 25 mängust kirjas 24 võitu. Kalev on eelviimasel 15. kohal ning nemad on 24 kohtumisest võitnud neli. Ventspils hoiab 16 võiduga viiendat kohta. Liepaja on kümne võiduga 11. positsioonil.