Taltechi korvpallimeeskond sai ühisliigas teise järjestikuse võidu

Taltech läks poolajale 51:42 eduseisus. Viimsi jõudis kolmandal veerandajal korraks nelja punkti kaugusele seisul 57:61, kuid seejärel kärises vahe suuremaks ning viimasele veerandajale mindi vastu 61:71 kaotusseisus.

Neljanda veerandaja algul jõuti korra seitsme punkti kaugusele, kuid seejärel läks Taltech oma teed ning võitis kohtumise lõpuks 14 punktiga 91:77.

Mängu parimana viskas Kristaps Gluditis (Taltech) 30 punkti. Anatoli Šundel toetas 21 silmaga. Viimsi poolelt olid resultatiivseimad Karl-Johan Lips 16 punktiga ning kaksikduubli kirja saanud Devin Lee Harris, kes tõi 16 punkti ja andis 14 resultatiivset söötu.

Taltechil on 22 mängust kirjas üheksa võitu ning liigatabelis annab see 10. koha. Viimsi on 25 kohtumisest võitnud 14 ja paikneb 7. positsioonil.