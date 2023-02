Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2022. aasta parimad tööd

Konkursile laekus 104 tööd kaheksas kategoorias. Saadetud töid hindas žürii koosseisus Kristi Kirsberg (esinaine), Rasmus Kagge, Holger Roonemaa, Brit Laak (TÜ), Neeme Korv ja Kert Toobal. Fotokategoorias olid lisahindajad Raigo Pajula ja Joosep Martinson. Iga žüriiliige valis igas kategoorias kolm paremat, parim teenis viis, teine kolm ja kolmas ühe punkti.

Kõige rohkem esikohti pälvis sel korral Delfi/Eesti Päevaleht – lisaks võitudele kirjutava pressi publitsistikas ja võistlusülevaates võeti esikoht ka audiovisuaalse pressi publitsistikas.

"Lugude hindamisel lähtusin sellest, kuidas lood mind haarasid ja panid kaasa mõtlema. Loomulikult ka teemad ja alad, millest kirjutati, said hindamisel määravaks. Kui teema ei haara, siis raske lugeda ka," tunnistas esimest korda žüriisse kuulunud Toobal. "Näiteks Tairo Lutteri fotol Tuuli Tomingast oli värvi, süngust ja emotsiooni. Samas Maarius Suviste lugu Põlva käsipallihingest Kalmer Mustingust oli südamlik ülevaade inimesest, kelle najal seisis vahepeal kogu käsipall."

Kõige rohkem töid – 20 – laekus kirjutava pressi publitsistika kategooriasse, järgnesid kommentaari/kolumn ja kirjutava pressi võistlusülevaade vastavalt 14 ja 12 tööga. Igas kategoorias oli žürii eelistus üsna kindel ja võitja eristus selgelt, kõige tasavägisem oli parima maakondliku loo kategooria, kus esimest ja teist kohta lahutas kaks punkti.

Kui audiovisuaalse pressi publitsistikas ERR sel aastal kolme sekka ei mahtunudki, siis audiovisuaalse pressi ülekande kategoorias võeti kolmikvõit ja kindla eduga sai esikoha jalgpalli MM-i kajastus. "Siin on kandidaadid eri kategooriates, ent seekordne MM oli enamat kui jalgpall ja seda suutis stuudio ka eri nurkade alt tõestada," kiitis Korv.

Kindla võidu sai kommentaar/kolumni kategoorias ka Ott Järvela Soccernet.ee-s ilmunud arvamuslooga "Eesti ja maailma tippspordi kohustustest ja valikutest Venemaa sõjakuritegude valguses". "Arvamusžanri peamine tunnus on see, et autoril on oma arvamus. Seda žanri hinnates ei tohi laskuda teemasse, kas ma ise autori seisukohaga nõustun või mitte. Spordiajakirjanduses kirjutatakse kommentaari väga palju, aga sageli pigem läbi küsimuste esitamise või edasi-tagasi targutamise, nii et autori positsioon jääb varju," kommenteeris Korv.

Eesti spordiajakirjanduse 2022. aasta parimate tööde konkursi esikolmikud:

Spordiuudis:

1. Deivil Tserp (Õhtuleht) – "Nikolai Novosjolov sai musta kaardi. Kohtunik: ta ütles vene keeles, et "Ma annan sulle lõuga!"" 20 punkti

2. Mart Treial (Õhtuleht) – "KUMMALINE PERE: viiendik jalgpalliliidu liikmetest tegutseb muude spordialadega või on tühjad kestad" 16 punkti

3. Madis Kalvet (Delfi/Eesti Päevaleht) – "Kaspar Taimsoo pöörased tunnid: Müncheni EM-ilt kiirkorras Tartusse enneaegsena sündiva lapse juurde" 6 punkti

Kirjutava pressi publitsistika:

1. Gunnar Leheste (Delfi/Eesti Päevaleht) – "Kõne emale päästis süsimusta auku langenud tennisisti Katriin Saare elu" 18 punkti

2. Martin Šmutov ja Priit Pärnapuu (Õhtuleht) – "KUS PEITUB VIGA? Eesti jalgpall kaotab iga aasta talendikaid noori ja vasturohtu pole leitud" 15 punkti

3. Peep Pahv (Delfi/Eesti Päevaleht) – "Ukraina kergejõustikuliidu juht: me ei pea Vene sõdureid inimesteks, nende tapmine pole raske" 11 punkti

Audiovisuaalse pressi publitsistika:

1. Urmo Soonvald, Kaur Kokk, Mikk Jürjens (Delfi) – "Lõvide vennaskond" 19 punkti

2. Steiv Silm ja Rasmus Raidla – "VÕIDU NIMEL: FCI LEVADIA" 7. osa: 3 treenerit, 2 vallandamist, 2 lahkumist. Kuidas see juhtus? 12 punkti

3. Ott Järvela – Olümpiaraadio (KUKU) 11 punkti

Kirjutava pressi võistlusülevaade:

1. Jaan Martinson (Delfi/Eesti Päevaleht) – Artikliseeria Kristjan Ilvesest Pekingi olümpial 23 punkti

2. Kasper Elissaar (Soccernet.ee) – "Emotsionaalne Kalašnikovs on ahastuses: varem olid liigas klubid, kes tulid otse baarist ja võtsid kasvõi ühe punkti. Me ei saa mitte midagi" 11 punkti

3. Märt Pilme (Pärnu Postimees) – "Kossutiimi juht ajaloolisest medalist: see on kindlasti kõvem kui mullune eestikate hõbe" 10 punkti

Esikohapunktid teenis ka Ott Järvela (Soccernet.ee) lugu "Luup peale | See oli Messi õhtu. See oli Messi mäng. See oli Messi MM. Ja see on Messi jalgpall".

Audiovisuaalse pressi ülekanne:

1. Jalgpalli MM-i ülekanded ERR-is 23 punkti

2. Laskesuusatamise Otepää MK-etapi ülekanded ERR-is 14 punkti

3. Johannes Vedru (ERR) – korvpalli EM-i ülekanded Vikerraadios 11 punkti

Kommentaar/kolumn:

1. Ott Järvela (Soccernet.ee) – "Eesti ja maailma tippspordi kohustustest ja valikutest Venemaa sõjakuritegude valguses" 21 punkti

2. Maarja Värv (ERR) – Olümpiablogid Pekingist 9 punkti

3. Priit Pullerits (Postimees/Jooksja) – "Vene sportlastele kriips peale" 7 punkti

Esikohapunktid teenis ka Mart Treial (Õhtuleht) kommentaariga "Kui kiiresti me seekord laibad unustame?".

Parim maakondlik lugu:

1. Maarius Suviste (Lõuna-Eesti Postimees) – "Põlva käsipallihing mõtleb vaikselt lõpetamisele" 16 punkti

2. Lenel Karu (Tartu Postimees) – "Ukrainlased võitlevad Miss Valentine'i võimlemisturniiril pisaratega, Venemaa koondisel keelati osaleda" 14 punkti

3. Lauri Habakuk (Pärnu Postimees) – "REPORTAAŽ ⟩ Higi, vaev ega ainumatki pisarat ehk Ainulaadne jõujuurikate võistlus Koidula koolis" 10 punkti

Esikohapunktid teenis ka Anne Põder (Järva Teataja) looga "Ott Tänak tõi maailma täpseimale ralliennustajale kastanid tulest välja".

Spordifoto:

1. Tairo Lutter (Postimees) – Tuuli Tomingas Pekingi olümpial 20 punkti

2. Katariina Peetson (Soccernet.ee) – Oleksi Hoblekno väravatähistus 9 punkti (1 esikoht)

3. Hendrik Osula – Rudy Fernandez korvpalli EM-il 9 punkti

Esikohapunktid teenis veel ka Karli Saul motokrossi pildiseeria eest ning Tairo Lutter Maicel Uibo teivashüppepilt ja fotoseeria Kelly Sildarust pargisõidu finaalis.