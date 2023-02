Elena Malõgina alistas maailma 229. reketi

Otsustava spurdi tegi Malõgina kolmandas setis, kui tal õnnestus kaotusseisult 0:3 võita sett lõpuks 6:3. Viimasest kuuest geimist viis olid kindlad, aga seisul 2:3 pidi Malõgina päästma kaks murdepalli, et võita servigeim. Teises setis oli Malõgina ees 3:1, jäi siis taha 3:4, aga võitis viimased kolm geimi, kirjutab Tennisnet.ee.

Murdepalle realiseeris Malõgina 14-st kuus ja Pattinama 11-st viis. Esimese servi protsent oli Malõginal vastasest halvem (vastavalt 61% ja 72%), aga esimeselt servilt punkte võitis ta rohkem (53% vs 49%). Seega näeme numbritest, et kummalgi ei õnnestunud esimest pallingut kuigivõrd maksma panna. Meenutame, et Pattinama Kerkhove mängis jaanuaris ka Tallinnas kahel turniiril ja Tallink Openil oli esimesena asetatud. Nüüd Glasgow's on Pattinama asetatud kolmandana.

Kuid veerandfinaalis Malõginal oluliselt kergemaks ei lähe, sest vastane on kuuendana asetatud Lea Boškovic (Horvaatia, WTA 267.). Lisame veel, et paarismängus Malõgina enam ei jätka, sest koos Alice Robbega (Prantsusmaa) kaotasid nad avaringis Briti paarile Madeleine Brooks/Emma Wilson 6:1, 4:6, 8:10.

Maileen Nuudil ei õnnestunud aga Altenkirchenis W60 turniiril avaringist edasi pääseda, sest ta kaotas Ekaterina Gorgodzele (Gruusia, WTA 243.) 2:6, 4:6. Nuudil ei õnnestunud võita ühtki tõrjegeimi, kuigi kolm murdepalli tal oli.

Monastiris W15 turniiril tegi aga paarismängus hea tulemuse Liisa Varul, sest koos Patricija Paukštytega (Leedu) alistasid nad neljandana asetatud Miho Kuramochi (Jaapan)/Yidi Yang (Hiina) 7:5, 6:3.