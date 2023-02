MM-il katmata peaga mänginud naismaletaja ei saa kodumaale naasta

25-aastane Khadem otsustas kiiremale MM-il hidžaabi mitte kanda, et näidata toetust Iraanis toimuvatele meelavaldustele, mille keskmes on naiste õigused. Iraani naised peavad avalikult kandma juukseid katvat pearätti ehk hidžaabi, isegi kui nad viibivad välismaal.

Khadem rääkis BBC-le antud usutluses, et tal pole võimalik kodumaale naasta, sest sel juhul võetaks ta kohe vahi alla. Praegu elab ta koos abikaasa ja üheaastase pojaga Hispaanias eksiilis. Khadem palus BBC-l tema täpset asukohta mitte avaldada, sest ta kardab, et see võib tõsiseid tagajärgi tuua isegi tuhandete kilomeetrite kaugusel Iraanist.

"Ma igatsen oma perekonda, aga ma ei ütleks, et kahetsen otsust mängida peakatteta. Esindan endiselt Iraani, olen iraanlane ja Iraani rahvas näeb mind endiselt iraanlasena. Ma ei ole aktivist ja mul ei ole mingeid sõnumeid inimestele, kes eluga riskivad. Hoopis need inimesed, kes Iraanis tänavatel protestivad, on minu ja paljude teiste jaoks inspiratsiooniks," ütles Khadem.

Iraanlanna sai Hispaaniasse jääda tänu nn kuldse viisa reeglile, mis võimaldab igaühel, kes ostab poole miljoni euro väärtuses kinnisvara, saada elamisloa. Khademile andis elamisloa üle Hispaania peaminister Pedro Sanchez. "Sel samal päeval sain teada vahistamiskäsust. Ma tundsin väga segaseid emotsioone. Mind hinnatakse Hispaanias, aga minu kodumaal, kus olen nii palju saavutanud, olen tagaotsitav," lisas Khadem.