Austraalia tippjooksja võistluskeeld tühistati, kuna B-proov osutus puhtaks

"Seda kergendustunnet on raske kirjeldada," kirjutas Bol.

Siiski ei pruugi asi olla lõplikult läbi, sest Sport Integrity Australia, mis vastutab Austraalias dopingupuhtuse eest, teatas, et jätkab asja uurimist. Nende sõnul on tegu ebatüüpilise leiuga ning B-proovi ei saa veel täielikult puhtaks lugeda.

