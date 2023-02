Liverpool sai Premier League'is selle aasta esimese võidu

Mohamed Salah avas mänguskoori 36. minutil. Cody Gakpo vormistas teisel poolajal 49. mänguminutil lõppseisu.

From back to front in a flash ⚡



A memorable first Reds goal for Cody Gakpo ❤️ pic.twitter.com/Qr81i8soE8 — Liverpool FC (@LFC) February 14, 2023

"See on meie jaoks suur võit," ütles Salah. "Meil oli suurepärane treeningnädal ja mängijad olid enne kohtumist väga põnevil, et kõik ümber pöörata."

Liverpooli jaoks oli tegu Premier League'i esimese võiduga 2023. aastal. Enne võitu Evertoni üle oli Liverpoolil sel aastal kirjas kolm kaotust ja üks viik. Chelseaga mängiti 0:0 viiki ja 0:3 kaotati Wolverhampton Wanderersile. Lisaks jäädi 0:3 alla Brighton & Hove Albionile ning 1:3 Brentfordile.