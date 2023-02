Pikka aega Eestis mänginud Beglarišvili jätkab karjääri Usbekistanis

Zakaria Belgarišvili liitus FCI Levadiaga 2020. aasta novembris ning aitas klubil kahe aastaga võita ühe korra Eesti meistritiitli (2021), ühe korra Evald Tipneri Karikavõistlused (2021) ning ühe korra Eesti Superkarika (2022). Gruusias sündinud, kuid Eesti passi omandanud Zakaria oli ka 2022. aastal Premium Liiga parim väravakütt, lüües eelmisel hooajal 21. väravat. Ühtekokku mängis Belgarishvili FCI Levadia särgis 89 kohtumist ning lõi kõikide sarjade peale kokku 50 väravat ning andis 26 väravasöötu, kirjutab FCI Levadia koduleht.

Zakaria Beglarišvili kommenteeris üleminekut ise nii: "Minul on olnud Levadias kaks väga imelist hooaega. 2021. aasta oli nii minu kui ka klubi jaoks üks parimaid hooaegu. Jään seda kõike meenutama väga suure soojusega südames. Alates sellest, kui klubisse tulin, olen saanud kogeda suurepäraseid emotsioone ning inimesi. Soovin väga tänada klubi presidente Viktor Levadat ja Andrei Leškinit, kes on mulle alati mitmekülgselt toeks olnud ning mind igatepidi aidanud. Mul on olnud kõikide inimestega, kes klubis on selle aja jooksul töötanud, väga head ning positiivsed suhted. Tänan neid kõiki antud kogemuse ja nõu eest. Jään FCI Levadiat alati toetama ning soovin klubile algaval hooajal palju edu ja kordaminekuid."

FCI Levadia president Viktor Levada: "Mul on hetkel selline tunne nagu poeg lahkub perest, samas on see üks osa elust. Elu läheb edasi ning ma tänan väga Zakat tehtud töö ning panuse eest klubisse. Soovin talle kõike kõige paremat ning kindlasti me kohtume veel."

Aastatel 2014-2020 mängis Beglarišvili Tallinna FC Flora ridades.