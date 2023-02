Mäe: olümpiamedal on mul veel puudu, see motiveerib mind endiselt

Tänavuse aasta on Epp Mäe juba trennilainel veetnud, et valmistuda kevadisteks Euroopa meistrivõistlusteks. Viimati laagerdas ta Kõrgõzstanis, pühapäeval sõitis aga juba järgmisse laagrisse. Suuri muudatusi ja uuendusi Mäe oma treeningkavasse ja ettevalmistustesse teinud ei ole.

"Võib-olla on pisikesed muudatused, mis peaksid üllatama mind iseennast ja üllatama ka vastaseid," rääkis Mäe ERR-ile. "Mõningad tehnilised või jõu-vastupidavuses väikesed tehnilised muudatused, mis peavad lihtsalt panema mu keha natuke teistmoodi töötama, aga üldplaanis on kõik ikkagi suhteliselt sama."

Selle aasta põhieesmärgiks on Mäe seadnud septembrikuistel maailmameistrivõistlustel endale olümpiakoha tagamise, ent olulised on talle ka Euroopa meistrivõistlused. Edukad aastad tiitlivõistlustel on Mäele toonud viis tiitlivõistluste pronksi, kaks hõbedat ja ühe kulla 2021. aasta EM-ilt, aga motivatsiooni Eesti ühel edukaimal naissportlasel jagub.

"Motiveeribki see, et mul on need kõige kirkamad medal veel mitmelt võistluselt puudu, olümpiamedal on täiesti puudu auhinnakapist," tõdes Mäe.

Kerge see ei ole, sest iga aastaga tuleb juurde noori tugevaid konkurente. "Naistemaadluse tase on jätkuvalt tõusuteel ja noored, kes peale tulevad, on väga tublid. Vanemad hakkavad juba eest ära lõpetama, kontingent vahetub," ütles Mäe.

Maadluse EM peetakse aprillikuus Zagrebis ja MM septembris Belgradis.