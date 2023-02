Viimastel aastatel Tabasalus mänginud noor poolkaitsja liitus Paidega

Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams sõnas, et teoks saanud ülemineku näol on tegemist järjekordse tulevikku vaatava käiguga. "Oskar on kõrge potentsiaaliga noor poolkaitsja ning tal on olemas väga head omadused ja eeldused tegemaks oma positsioonil tugev karjäär," sõnas Kams klubi kodulehele. "Kontrolliva poolkaitsjana on tema trumpideks mängulugemine nii ründe- kui kaitsefaasis ning palliga tegutsemine. Olulise omadusena tuleb Oskari puhul eraldi välja tuua tema oskus uut infot vastu võtta ning oma tegevusi nii väljakul kui treeningutel vastavalt sellele väga kiiresti kohandada."

Noorteklassides viis aastat Rootsis mänginud Hõim avaldas teenitud lepingu üle heameelt. "Paide Linnameeskonnaga liitudes teen oma karjääris suure sammu," lausus ta. "Klubi ja meeskond on mind väga soojalt vastu võtnud. Ootan juba hooaja algust ning loodan omalt poolt anda kõik, et saavutaksime hooajaks püstitatud eesmärgid," sõnas ta.

Jalgpallitreeninguid Nõmme Kaljus alustanud Hõim mängis aastatel 2014-19 Rootsi suurklubi IF Brommapojkarna noortesüsteemis. Viimased kolm aastat veetis Hõim Tabasalu jalgpalliklubis, möödunud hooajal esindas ta Tabasalut esiliiga B-s 31 mängus ja lõi neis kolm väravat. Erinevate vanuseklasside noortekoondistes on Hõim saanud kirja 15 kohtumist.