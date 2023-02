Itaalias hoiab liider Napoli ülikindlat edu

Napoli aasta algas 0:1 kaotusega võõrsil konkurent Milano Interile, aga seejärel saadi taas hoog üles ja praeguseks on võidetud kuus liigamängu järjest koondskooriga 17:2. Vahepeal kohtuti karikasarjas ka sellesama Cremonesega ja siis tuli küll penaltiseeria järel kaotust tunnistada.

Liigatabelis on Napoli edu Interi ees suurenenud 16 punktile, kuigi Interil on üks mäng vähem peetud. Esmaspäeva õhtul vastav arvestus tasakaalustub, sest Milano klubi sõidab külla Sampdoriale.

Kui Interil on hetkel koos 43 punkti, siis neile järgneb tihe rivi: Atalanta, Roma ja Milan on kõik 41 punkti peal ja kuuendat kohta hoiab 39 silmaga Rooma Lazio.