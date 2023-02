Lõiv pälvis LAV-is koos tiimikaaslasega kolmanda koha

Neljas etapp oli kõikidest päevadest kõige tasavägisem ning sedapuhku napsasid etapivõidu Isla Short ja Caroline Bohe (Ghost Factory Racing – Flat White; 2:40.53). Liidrisärkides sõitnud Anne Terpstra ja Nicole Koller (Ghost Factory Racing – Cappuccino) kaotasid neile seitsme sekundiga ning kolmandaks tulnud Amy Wakefield ja Samantha Sanders (Efficient Infiniti Racing) üheksa sekundiga. Neljanda kohaga pidid leppima Lõiv ja Belomoina, jäädes võidust 15 sekundi kaugusele.

"Väga tasavägine võistlus oli – peaaegu terve sõidu olime kõikide tüdrukutega koos. Vahepeal üritati küll äraminekukatseid teha, aga ikka jooksis kõik lõpuks kokku tagasi," kirjeldas Lõiv.

"Kuna me olime kokkuvõttes vaid ühe minutiga neljanda paari ees, oli meie eesmärk sõita lihtsalt nende tagarattas. Korra proovisime ise ka ühel tõusul minema saada, aga see ei õnnestunud. Üks kilomeeter enne finišit olid kõik neli paari koos ja seejärel pandi tempo põhja. Kuna me olime selles hanerivis viimased, siis jäime halvale positsioonile ja pidime leppima neljanda kohaga."

Kokkuvõttes tõi see Eesti – Ukraina duole siiski kolmanda koha koguajaga 13 tundi, 50 minutit ja 46 sekundit. Mitmepäevasõidu võitsid Terpstra ja Koller (13:10.17) ning teise koha teenisid Bohe ja Short (13:26.20).