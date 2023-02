Karol Mets ja St. Pauli jätkavad Saksamaal suurepäraselt

Mets kuulus taas St. Pauli algkoosseisu ja tegi kaasa kõik 90 minutit. Kodumeeskonna võiduvärava lõi 72. minutil austraallasest ründaja Connor Metcalfe.

29-aastane Mets on alustanud St. Pauli karjääri väga hästi, sest pärast talvepausi on klubi võitnud kõik kolm mängu laskmata endale lüüa ainsatki väravat ja eestlane on mänginud kaasa kõik minutid.

St. Pauli on kerkinud liigatabelis 20 mängust kogutud 26 punktiga 18 meeskonna konkurentsis üheksandaks. Enne pühapäeva viis võitu järjest saanud Kaiserslautern on 35 silmaga viies.

Teist Bundesligat juhib 45 punktiga viimased kolm mängu võitnud Darmstadti meeskond. Järgnevad Hamburg (41) ja Heidenheim (37).

St. Pauli hooaeg jätkub laupäeval, 18. veebruaril võõrsil Magdeburgi vastu, kelle leiab tabeli 15. realt.