Man City hoiab Arsenali pinge all

Manchesteri klubi pani asjad koduväljakul juba esimese poolajaga paika: neljandal minutil avas skoori Rodri, 39. minutil tabas Ilkay Gündogan ja üleminutil realiseeris Riyad Mahrez penalti.

Teisel poolajal sai värava kirja ka Aston Villa - 61. minutil skooris Ollie Watkins, kuid Man Cityle kaotati nüüd võõrsil 13. liigamäng järjest.

Arsenalil on liidrina 51 punkti ja äsja finantssüüdistuste küüsi langenud Manchester City on 48 punktiga teisel kohal, aga pealinnaklubil on ka üks mäng varuks.

Tabelitipp: 1. Arsenal 51 punkti (21 mängust), 2. Manchester City 48 (22), 3. Manchester United 46 (23), 4. Newcastle United 41 (22), 5. Tottenham Hotspur 39 (23), 6. Brighton 35 (21), 7. Fulham 35 (23), 8. Brentford 34 (22).

Esmaspäeva õhtul peetakse Merseyside'i derbi ehk Eesti aja järgi kell 22.00 kohtuvad Liverpool ja Everton.