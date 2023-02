Selver/TalTech alistas nädal enne põhiturniiri lõppu lähirivaali

Tallinna klubi edukaim oli 21 punkti (+13) toonud Oliver Orav, Rauno Tamme lisas 15 (+5) ja Andri Aganits 12 (+10) silma. Andres Toobali juhendatava meeskonna vastuvõtt oli 59% ja rünnakuid lahendati 43-protsendiliselt, blokist saadi kümme punkti ja servil löödi kaheksa ässa ja eksiti 14 pallingul, vahendab Volley.ee.

RTU kasuks tõi Matiss Gabdulins 20 punkti (+11). Läti klubi vastuvõtt oli 62% ja rünnak 36%, blokiga teeniti 11 ja serviga kuus punkti (11 viga).

Tabeliseis: 1. Tartu Bigbank 59 punkti (22 mängust), 2. Selver/TalTech 51 (23), 3. Jurmala RTU/Robežsardze 33 (24), 4. Daugavpilsi Ezerzeme 29 (22), 5. Jekabpilsi Luši 28 (22), 6. Võru Barrus 24 (22), 7. Pärnu VK 13 (23).

Järgmisel nädalavahetusel peetakse põhiturniiri viimased kohtumised ja selguvad kõik veerandfinaalpaarid.

Põhiturniiri võitnud Tartu Bigbank pääses otse finaalturniirile ehk poolfinaali, ülejäänud kohtuvad veerandfinaalides vastavalt 2. vs 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koht. Seeria on 2-mänguline, teine mäng toimub põhiturniiri kõrgemal kohal lõpetanud meeskonna kodusaalis, vajadusel otsustab edasipääseja "kuldne geim".

Veerandfinaalmängud on planeeritud 22. ja 25. veebruarile.