Granerud teenis kindla võidu, Aigro 37.

MK-sarja üldliidri kõrval mahtusid esikolmikusse päev varem võidutsenud sakslane Andreas Wellinger (276,1) ja austerlane Stefan Kraft (275,3).

Kaheksa hulka jõudsid ka sakslane Karl Geiger (271,9), jaapanlane Ryoyu Kobayashi (271,4), sloveen Timi Zajc (263,3), poolakas Dawid Kubacki (262,1) ja austerlane Daniel Tschofenig (258,3).

Artti Aigro hüppas avavoorus 109 meetrit ja teenis 100,3 punkti ning pidi leppima 37. kohaga. Kvalifikatsioonis osales ka Kevin Maltsev, kes sai kirja täpselt sada meetrit 82,1 punkti ja 57. koht põhivõistlusele ei viinud.

MK-sarja kokkuvõttes jätkab 1652 punkti kogunud Granerud kindla liidrina. Kubackil on teisena 1359 ja pühapäevasest võistlusest eemale jäänud sloveen Anže Lanišekil kolmandana 1096 punkti. Aigro on 20 punktiga 45., Maltsevil on kirjas üks punkt.

MK-sari jätkub laupäeval Rumeenias Rasnovis, kus hüpatakse sel hooajal esimest korda normaalmäelt. Pärast seda on järg Planica MM-i käes.