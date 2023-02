Eesti mäesuusatreener: meil on väga-väga tugev ja hea järelkasv

Slaalomialadele keskenduv võistlussari toimub tegelikult üle Baltikumi ja Soome. Üks etapp leiab aset ka Itaalias. Suur osa etappidest on FIS-taseme võistlused, kus võib kohata MK-sarja kogemusega suusatajaid.

Otepääl torkas silma, et väga palju osales Läti võistlejaid. Samas ütlevad siinsed eestvedajad, et ka Eesti mäesuusakultuur areneb jõudsalt.

"Meil on jätkuv kasv aasta-aastalt," ütles võistluse peakorraldaja aja mäesuusatreener Ranek Koni ERR-ile. "Viimased viis aastat, kui ma olen olnud selle alaga seotud treenerina, saan öelda, et iga aasta on tulnud rohkem ja rohkem sõitjaid ning meil on praegu väga-väga tugev ja hea järelkasv."

"Kui me käime rahvusvahelistel FIS Children võistlustel, mis on siis niiöelda laste maailmakarikasari, kus on Kesk-Euroopa parimad ka stardis, oleme võtnud poodiumikohti ka seal. Noortesarjas oleme tugevad. Näiteks U-16 tüdrukutest Emma Tammemägi on teinud häid tulemusi. Samamoodi kaksikvennad Mikk ja Markus Mesila, kes on U-16 see aasta, on võitnud Soome kõige suurema sarja võistlusi."

Otepääl U-16 vanuseklassi neidude slaalomi võitnud Emma Tammemägi on üles kasvanud läbi ja lõhki mäesuusatamisega seotud perekonnas. Teda treenib just Ranek Koni.

"Selle aasta kõige suurem eesmärk on võib-olla sellesama Baltic Cup sarja üldvõit, mis mulle väga meeldiks," lausus ta. "Ja siis me ilmselgelt veel treenime või käime võistlustel siis ka välismaal, kus võtame mõõtu teiste heade suusatajatega. Eks loodame häid kohti ka sealt."

Koni ütleb, et professionaalsed treenerid on Eestis noorte arendamiseks olemas. Tehnikaalade puhul võib hea põhja omandada ka siinsetes oludes. "Slaalominõlvaks on vaja 300-400 meetrit ja seda saab väga-väga edukalt treenida. Eriti noortel," sõnas ta.

"Kui meil oli eelmine nädal koolitus endise Saksamaa ja Austria koondise peatreeneriga, siis ta vaatas meie nõlvasid ja ütles, et see on ideaalne treeningkeskus noortele alustamiseks," jätkas Koni ja lisas, et vanemaks jõudes tuleb sarnaselt teistele aladele tipptasemel jätkamiseks väljapoole liikuda.

Tammemägi sõnul saab Eestis teha rohkem kordusi, mis on hea. "Mitte see, et me sõidame Kesk-Euroopas kümme minutit tõstukiga üles ja kaks minutit mäest alla, vaid siin on see, et me sõidamegi kaks minutit mäest üles. Okei, 30 sekundit mäest alla, aga see ikkagi arendab meid rohkem, ma arvan," põhjendas ta.

Pühapäev oli Otepääl edukas ka Eesti poistele. U-16 vanuseklassis jõudsid pjedestaalile Erik Bergström ja Mikk Mesila.